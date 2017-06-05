İLK ÖYKÜ KİTABI: AVUCUMDA ÇİMEN İZİ





hep kitap, yeni bir kalemi okurlarla buluşturuyor: Öyküleri çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlanan genç yazar Dilek Türker’in ilk öykü kitabı Avucumda Çimen İzi, 9 Haziran’da hep kitap etiketiyle edebiyat severlere ulaşacak. 16 öykünün yer aldığı Avucumda Çimen İzi, hüznün yanı sıra umudun da yeşerdiği hayatlara bir pencere açıyor.

“O gece annem yatırdı beni. Uyumadan önce bir hikâye anlattı. Kuşların göç yolu üzerindeki bir şehirde, insanların gece yarısından şafak vaktine kadar gereksiz tüm ışıkları kapattıklarından bahsetti. Böylece kuşların yollarını şaşırmadığını ve yönlerini yıldızlar yardımıyla bulduğunu söyledi. Sonrasını hatırlamıyordum, uyuyakalmıştım. O gece annemi son görüşümdü.”

Dilek Türker’in öykülerinde bocalayan, düşen, kalktıklarında avuçlarında gördükleri çimen izlerinin karmaşıklığında kaybolan insanlar var. Aniden duran dönme dolap, hafifçe esen rüzgâr, rüzgârı hissetmek için koşan çocuklar, bir daha dönmeyecek kadar uzağa giden göçmen kuşlar… Evler var, evlerin içleri, iyi yürekli hayatlar…

Yalın, duru diliyle yeni bir yazarı keşfetme hazzı veren Avucumda Çimen İzi, 9 Haziran’da hep kitap etiketiyle raflardaki yerini alacak.

