İLK BULUŞMADA SORMAN GEREKEN 7 SORU





Hoşlandığın ‘o’ adamı daha iyi tanımak mı istiyorsun? O halde, ona ilk buluşmanızda aile, eğitim ve iş ile ilgili soruların bir adım ötesine geçerek, gerçekten uyumlu olup olmadığınızı anlamanı sağlayacak sorular sor!

İlk buluşma karşındakini daha iyi tanıyabilmek için karşılıklı sorularla geçer. Bu sorular çoğunlukla aynı olduğundan hem buluşma sıkıcı bir hal alır, hem de ezbere cevaplar karşındakinin karakterini anlamanı zorlaştırır. Bir online tanışma uygulaması, ilk buluşma için ideal 7 soru hazırladı.

Ölmeden önce yapılacaklar listende neler var?

Bu soru karşınızdakinin hayata dair hayallerini ortaya koyar. Üstelik verdiği cevap sana da uygunsa bu hayali birlikte gerçekleştirme şansınız artar. Bu kimisi için paraşütle atlamak, Everest’e tırmanmak, safari yapmak gibi ilginç deneyimler olurken, bir başkası için hayalindeki restoranı açmak gibi işle ilgili bir hayal olabilir. Kim bilir belki de okul/hastane yaptırmak gibi amaçları olan bir yardımseverle karşılaşabilirsin.

Senin için ideal tatil nedir?

Tatil deyince deniz, güneş, kum üçlüsünden başka bir şey düşünemeyen biri, ideal tatili evde maç/dizi izlemek olan biri ile anlaşamaz mı? Elbette anlaşır ancak bu durumu en başından bilmekte fayda var. Tatil her şey demek değil ama ne derler bilirsin, arkadaşını en iyi tatilde ya da yolculukta tanırsın. O yüzden en baştan karşınıdakinin tatil anlayışını bilmekte fayda var.

Bugüne kadar yaptığın en büyük çılgınlık nedir?

Herkes zamanında biraz da olsa çılgınlık yapmıştır ama bunu hele de ilk buluşmada anlatmak pek kolay olmayabilir. Bu anılar bazen eğlenceli anlar olurken bazen de zor duruma düştüğümüz durumlar olabilir. Ancak yaptığı çılgınlığı keyifle anlatıyor ve seni güldürüyorsa, karşında kendine güvenen ve eğlenceli biri var demektir.

Sence ideal evcil hayvan hangisi, kedi mi köpek mi?

Evcil hayvan beslemenin ilişkilerle ne alakası var dediğinizi duyar gibiyiz. Evcil hayvan tercihi bir insan hakkında sandığından çok daha fazlasını anlatır. Kedi sahipleri, onları olduğu gibi kabul eder ve onlara özgür yaşamaları için alan tanır. Köpekler ise daha çok sorumluluk bilinci yüksek ve disiplinli yaşamayı sevenlerin tercihi. Her ikisini de seçmeyip hamster, su kaplumbağası, papağan gibi ilginç evcil hayvanlarını seçerse, insanları farklılıklarıyla seven, toleranslı biri olması olası. Peki, hamster beslemeye sen ne kadar toleranslısın?

Yarın piyango çıksa ilk olarak ne yaparsın?

Tamam, biliyoruz herkes önce paranın bir kısmını bağışlıyor… Ama asıl merak ettiğimiz kendine ayırdığınız kısımla ne yapmayı planladığın. Emlak işine girmek, taksi plakası almak gibi fikirlerle geliyorsa tam bir finansçıyla karşı karşıyasın. Tekne almak, dünyayı gezmek gibi cevaplarını aldıysan maceracı bir hayalperestlesin. Bu soruyu önce kendine sorabilir ve gerçekte ne yaparsın diye düşünebilirsin.

Aynı mevsimde yaşamak zorunda olsaydın hangisini tercih ederdin?

Kimimiz kış insanıdır, kar yağdığında onlardan mutlusu yoktur, kimimiz de yazı sever, sandaletler püfür püfür elbiseler, şortlar giymek için adeta gün sayar. Partnerin kış insanıysa kayak tatili veya karlar altında Kapadokya’ya takviminde yer aç. Bir yaz insanıyla buluştuysan, açık hava film gösterimleri ve festivallere birlikte gitme planı yapabilirsin.

Takım sporu mu bireysel sporları mı tercih edersin?

İlgilendiğimiz spor dalı insanlarla iletişimimiz hakkında ipuçları verebilir. Örneğin basketbol, futbol, beyzbol gibi takım sporlarında oynamayı tercih edenlerin iletişim güçleri kuvvetlidir. Ekip olarak hareket etmek, iş bölümü yapmak, bir iş yaparken yardım almak ve yardım etmek onlar için hayatın doğal akışının parçasıdır. Partnerin takım ruhunu seviyorsa, birlikte yemek yapmak senin için keyifli bir aktivite olabilir. Tenis, atıcılık, yüzme, koşu gibi spor dallarını ise daha çok lider ruhlu, bir işi tek başına yapmaktan hoşlananlar tercih eder. Böyle biriyle yolun kesiştiyse kendi ayakları üstünde duran güçlü karakterler ilgisini çekecektir.

