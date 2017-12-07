İLK BULUŞMA STRESİYLE BAŞA ÇIKMAK İÇİN BEŞ İPUCU



İlk buluşma heyecanlı olduğu kadar streslidir. İlk buluşma stresiyle başa çıkmak için işte sana beş ipucu

İlk izlenim önemlidir… Gergin ve stresli olduğunuzda bıraktığınız ilk izlenim pek de iyi olmayabilir. İlk buluşmada stresliysen söylemek istediğin şeyleri ifade edemeyebilirsin ya da o anda hiç söylememen gereken şeyler dilinizden dökülmeye başlayabilir. Stres seni çok suskun ya da çok konuşkan bir insana da dönüştürebilir.

Peki, ilk buluşma stresini nasıl atlatabilirsin? Yollarının kesiştiği insanlarla buluşmanı sağlayan bir tanışma uygulaması ilk buluşma stresiyle baş etmek için beş ipucu veriyor.

1. Mekan: Her iki taraf için de özel bir anlam taşımayan halka açık bir mekan seç.

2. Ne giymeli: Elbette en iyi halinle görünmek istersin. Ancak, her zamanki tarzının dışına çıkmamaya özen göster. Bu sayede kendini daha iyi hissedeceksin. Ayrıca giyim tarzın seni sen yapan özelliklerden biri… Bu yüzden, flörtünde farklı bir izlenim bırakmak istemezsin.

3. Hazırlık: Sakinleşmenin ve özgüveni artırmanın en iyi yolu nedir? Arkadaşların tabi ki! İş görüşmesi ya da önemli bir sınav öncesinde annenle ya da en yakın arkadaşınla sohbet ettiğini hatırlıyor musun? Büyük ihtimalle bu sana çok iyi gelmiştir… Seni iyi tanıyan ve cesaretlendiren bir sırdaşla konuşmak özgüveni tazeler ve stresi azaltır.

4. Yapılacak işler listesi: Beklenmedik olayları ve gereksiz stresi önlemek için evden çıkmadan önce aklında tutmanda fayda olan birkaç küçük not:

1. Ulaşım: Buluşmaya ne ile gideceksin ve yolculuk ne kadar sürüyor? Eve dönmek için son otobüs ne zaman kalkıyor? Aklınıza gelebilecek her soruyu mutlaka önceden cevaplamış ol, böylece geç kaldığın için özür dilemek zorunda kalmazsın. Tabiİ akşam yemeği boyunca otobüsü kaçırma endişesiyle sürekli saate de bakmaz ve sıkıldığın izlenimi yaratmazsın.

2. Hava durumu: Buluşma yerine geldiğinde başından aşağıya bir kova su boşaltmışçasına ıslanmış gitmek istemezsin. Dışarıda hava 20° olduğu halde giydiğin yün kazak yüzünden bütün akşam menüyü yelpaze gibi kullanmak zorunda kalmak da… Evden çıkmadan önce hava durumuna bakmak seni bu dertlerden kurtaracaktır.

5. Buluşma: Kendine çok yüklenme, birbirine ısınman biraz zaman alacaktır. Doğal ol, olmadığın biri gibi davranma. Ondan etkilenmediysen üzülme. İçindeki sesi dinle, olumluysa ona bir şans daha ver ve ikinci bir buluşma ayarla. Olumsuzsa, ona kibarca olmadığını söyle.

