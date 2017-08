İLİŞKİDE UYUMLU OLDUĞUNUZUN 10 İŞARETİ

Hiçbir çift mükemmel değildir. Ama mükemmele çok yakın olabilirsiniz.

1- İkiniz de Pozitifsiniz

Bu hiç de şaşırtıcı değil. Fakat araştırmalar, pozitif görünümün ve karışıklı paylaşılan birkaç gülücüğün, ilişkinin düzgün bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. University of Chicago araştırmacılarının bulgularına göre, partnerlerden birisinin yüksek pozitif tutumu, ilişkideki anlaşmazlıkların daha az yaşanmasına neden oluyor. Pozitif duygular, her ilişkide olumlu etki yaratıyor ve negatif duygularla savaşıyor. Aradaki pozitiflik artış gösterdikçe de ilişkide karşı tarafa daha fazla güven beslemeye başlanıyor. Kişi kendini daha çok güvende hissediyor.

Bardağın dolu tarafını görmenin etkileri bununla da sınırlı değil. The Journal of Personality and Social Psychology‘de yayımlanan bir çalışmada, birbirlerinin başarılarını takdir eden çiftlerin tatminleri de daha fazla oluyor. Çalışmada, ayrılık sonrası insanlara bu konu sorulduğunda, başarılarına karşı tarafın verdiği tepkilerin sönük olduğunu söyledikleri belirtiliyor.