İLİŞKİ SÜRENİ UZAT





Daha uzun soluklu bir ilişki mi istiyorsun? Öyleyse 59 Seconds: Think a Little, Change a Lot kitabının yazarı Prof. Richard Wiseman’e kulak ver.

Şu an içinde bulunduğun romantik ilişkinin uzun sürmesini mi istiyorsun? Bunun için yazmanın gücünden yararlanabilirsin: En derindeki duygularını kâğıda dökmek için her gün kendine 10 dakika ayır. Örneğin güzel bir defter tutmayı deneyebilirsin. Yazdıkça hislerini ve düşüncelerini keşfedeceksin. Teksas Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmada, bu tavsiyeyi üç ay boyunca uygulayan kişilerin yüzde 77’sinin ilişkisinin hâlâ devam ettiği görülmüş. Buna karşılık sadece günlük aktivitelerini yazan grubun sadece yüzde 52’si ilişkilerine devam etmiş.



