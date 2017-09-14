İLİŞKİ DÜŞMANI: NARSİSİZM

İlişkinin baharında “mükemmel aşık” olan sevgilin, sürekli seni suçlamaya mı başladı? İlk günlerin güzelliğine sığınıp hayatı kendinde arıyor olabilirsin. Ama kim bilir, belki de narsist biriyle berabersin. Öz güvenini daha fazla yitirmeden gerçekleri gör.

İlişkinin başında hayranlık duyduğun erkek bir anda kendini beğenmiş birine dönüşüyor. Sen ondan iltifat duymazken, o devamlı senden (ve aslında herkesten) iltifat bekliyor. Dahası, sen eleştirmeye başlıyor. O kadar ikna edici ki, ona hak veriyor ve sürekli hatalı olduğunu düşünmeye başlıyorsun. Bir dakika…Bu işte bir yanlışlık yok mu sence?

Narsisizm çoğu zaman öz güven ile karıştırılabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Klinik Psikolog Zeren Okçuoğlu Kadıoğlu, ” Narsist ifadesi, genellikle toplumda bencil ve kendini beğenmiş kişileri anlatmak için kullanılıyor. Ancak psikolojik açıdan değerlendirildiğinde bu bir kişilik bozukluğu” diyor. Narsist kişilerle birlikte olan insanlar, uzun vadeli bir ilişkide güçsüz düşüyor. Peki, bir insan neden narsist olur? Zeren Okçuoğlu Kadıoğlu, ” Temelinde, çocukluğunda koşulsuz sevgi alması gereken kişiler tarafından reddedilmiş olması yatıyor olabilir. Bu kişilerin öz güveni genellikle yüksek görünür ama aslında oldukça kırılgandırlar. Eleştiriyle başa çıkamazlar ve bu onlara ezilmişlik hissi verir” diyor.