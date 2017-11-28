İLİŞKİ DURUMU KARMAKARIŞIK: AŞKA MEŞKE BAKIŞ AÇIMIZ NASIL?



Türk insanının ilişkiye ve cinselliğe karşı ilginç bakış açısını öğrenmek için buraya göz at…

Bir sitenin yaptığı ve 5135 kişinin katıldığı araştırma ile Türkiye’nin ilişkiye ve cinselliğe karşı bakışını inceledi.

Sağlam ilişkilerin temelini karakterde arıyoruz

“Bir ilişkinin en önemli temel taşı nedir?” sorusunu yanıtlayan 1012 kişinin %61’i ‘karakterlerin uyumlu olması’ yanıtını verirken %15’i ‘aşk’ cevabını verdi. 1012 kişinin katılımıyla sonuçlanan “Evlenmek için nasıl bir erkek/kadın?” sorusuna cevap veren kadınların %26’sı ‘iyi bir baba olma potansiyeline sahip bir erkek” derken, erkeklerin %26’sı ise evlenmek için ‘karakteri iyi bir kadın’ tercih ettiğini belirtti.

Beyaz yalanlar söylüyoruz

“Eşinize/sevgilinize yalan söyler misiniz/söylediniz mi?” sorusuna yanıt veren 1012 kişinin %55’i beyaz yalanlar söyleyebileceğini/söylediğini belirtirken, %34 hayır yanıtını verdi.

İlişkide cinsellik çok önemli

1012 kişiden kadınların %75’i erkeklerin ise %87’si cinselliğin ilişkide önemli olduğunu belirtti. Sadece ilişkisi olanların yanıtladığı “Partneriniz ile cinsel açıdan uyumlu olduğunuzu düşünüyor musunuz?” sorusuna %66 oranla olumlu dönüş oldu; 10 seneden uzun süren evlilerin ise sadece %57’si uyumlu bir cinsel hayatları olduğunu düşünüyor.

Kadınlar ayrılığı erkeklerden farklı yaşıyor

“İlişkiniz bittiğinde, ayrıldığınızda ilk olarak ne yaparsınız?” sorusunu yanıtlayan 1012 kişiden %42’si “Normal yaşantıma devam ederim” dedi; erkeklerin yarısı normal yaşantısına devam edeceğini belirtirken, bu oran kadınlarda 1/3. Aynı soruya %21 “Kendi kabuğuma çekilir, evde tüm gün dizi, film izlerim”, %14 “Bol bol ağlarım”, %11 “Arkadaşlarımla gezer eğlenir, dağıtırım” cevabını verdi. 1012 kişiden kadınların %64’ü, erkeklerin ise %55’i ilişkileri bittiğinde eski sevgililerini/eşlerini sosyal medya hesaplarından sildiğini belirtti.

