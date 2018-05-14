İLHAM KORE’DEN!





Cilt temizliğinde Koreli kadınlardan ilham almaya ne dersin?

Koreli kadınların ışıltılı cildi senin de dikkatini çekmiştir. Zira onların cilt bakım rutininde mümkün olduğunca az alkol içeren; doğal yağlar, meyve ve bitki özleri kullanılarak doğal içeriklerle üretilen kozmetik ürünleri yer alıyor. Gereksiz kimyasallardan uzak kalınca, ciltlerindeki güzelliği koruyan Koreli kadınların günde üç kez cilt temizliği yaptıklarını biliyor muydun? Tek tipteki temizleyicilerin yeterli olmadığını düşünen Korelilerde üçlü temizlik anlayışı geçerli; ki bu da ciltlerini gerçek anlamda temizleyerek koruyucu ürünlere hazırlıyor

Makyajını alkolsüz mendille temizle. Hızlı ve çabuk kullanımından dolayı tercih edilen mendiller sayesinde cildini durulamaya gerek kalmıyor ne de olsa. Mendil kullanmayacaksan, pamuğu makyaj temizleyiciye sokup sık ve bu şekilde kullanmayı dene.

Yağ bazlı balm uygulamaya ne dersin? Kaşlarından başlayarak iki yana daireler halinde saç diplerine doğru parmak uçlarınla uygula. Daha sonra yüzünün tam ortasından kulaklara doğru masaj yaparak uygula. Bu hareketler cildindeki sirkülasyonu artıracaktır. Balm çıkarmadan önce mutlaka sıcak suyla çözelmesini sağla. Daha sonra tülbent veya pamuklu kumaş yardımıyla kalanları tamamen temizle.

Son olarak cildin nemliyken alkolsüz bir temizleme jeliyle iyice yıka; kalan makyaj, yağ ve kir artıklarını da çıkart. Yüzüne bol bol su çarparak durula. Artık serum ve nemlendirici sürmeye hazırsın.



