İLACI BIRAK, KIŞ ÇAYI İÇ!





İlaç kullanmak yerine kendi doğal ilacını yapabilirsin.

Soğuk algınlığı, grip ve nezle sezonunun açıldığı şu günlerde doğal besinler tüketmek hastalıklara karşı kalkan oluyor. Prof. Dr. Ekrem Sezik, “İlaç kullanmak yerine kendi doğal ilacını yapabilirsin” diyor. Vücudu rahatlatacak basit ama yararlı şu tarifleri öneriyor:

Ihlamur (1 poşet), papatya (1 poşet), adaçayı (1 poşet), karanfil (4-5 adet), tane karabiber (4-5 adet), zencefil (2-3 ince dilim), bir tutam kekik ve orta boy bir elmanın kalın soyulmuş kabuğunu en az yarım litre sıvı alabilecek bir cam kaba veya porselen demliğe koy. Üzerine 5 su bardağı kaynar su ekleyip 15-20 dakika kadar çay gibi demle. Süzüp iç. Tatlandırıcı olarak fincanına 1-2 kaşık bal ilave edebilir, bu çayı, göğüs yumuşatıcı, balgam söktürücü ve rahatlatıcı olarak kullanabilirsin.

Porselen bir kupaya 1 poşet adaçayını koy. Üzerine kaynar su ilave edip 10 dakika kadar beklet. Adaçayını çıkarıp bu sıvı ile gargara yap. Gargara yaptıktan sonra en az 1 saat herhangi bir şey yiyip içme. Aynı şekilde taze hazırlanmış sıvı ile günde 5-6 defa gargara yapabilirsin. Boğaz ağrı ve yanmasına iyi geldiğini göreceksin. Çünkü adaçayının antimikrobiyal ve antiviral etkisi var.

Küçük bir tencereye kaynar su koyup, üzerine 1 çay kaşığı okaliptus, 1 çay kaşığı da kekik yağı ilave et. Başının üzerini hemen büyükçe bir havlu ile kapatıp, 5 dakika kadar ağız ve burundan nefes al. Bunu günde 2-3 defa yapabilirsin. Hem buharın hem de uçucu yağların etkisiyle daha rahat nefes alacaksın. Ancak yağların kaliteli olmasına dikkat et. Eğer uçucu yağ yoksa, kaynar suyun üzerine nane yaprağı, kekik atıp çıkan kokulu buharlardan benzer şekilde de yararlanabilirsin.

