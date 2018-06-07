İLAÇ TAKİBİ YAPAN TEKNOLOJİ





Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), şizofreni ve bipolar rahatsızlığı tedavi etmek için hastaların ilaçlarını alıp almadığını takip eden bir hapa, yakın zamanda onay verdi. Bu hap deri altına uygulanan bir parçayla senkronize oluyor ve daha sonra da bir mobil uygulamayla doktora, hastanın ilacı alıp almadığı bildiriliyor. Bu teknolojinin destekçileri bunun çığır açan bir buluş olduğunu söylerken, eleştirenler “biri bizi gözetliyor” diyor. Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr. William Shrank, bu teknolojinin artı ve eksilerini teraziye koydu:

Artıları: Kasten ya da kazara ilaç almamak, özellikle antipsikotikler söz konusu olduğunda yaygın bir durum. Hastaların yüzde 43’ü reçete edilen ilaçları maalesef almıyor. Bu hap sayesinde doktorlar anında durumdan haberdar olabilir ve mantıklı çözümler üretmeye çalışabilir.

Eksileri: Durumu düzeltmiyor, sadece takip sağlıyor. Ayrıca doktorların hastaların takibi ile ilgili gizlilik endişeleri de var çünkü şizofreni genelde izlenmekle ilgili paranoya da yaratıyor.

