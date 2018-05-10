İKİ ADIMDA FORMA GİR





WH Amerika’nın 2017 Fitness Star’ı Betina Gozo’nun yarattığı, The Woman’s Guide to Strength Training adlı egzersiz programından derlediğimiz tüyolarla, ağırlık çalışırken hedeflerine ulaşman çok daha kolay olacak.

Betina’nın bu iki adımlı pratik ezgersiz planıyla, hızlıca daha şekilli bir vücuda kavuşabilirsin. Her iki hareketi de üçer set hâlinde yap. Sadece ihtiyaç duyduğunda mola ver.

1/ Half-Kneeling Wood Chop

Sol dizinin üzerinde dur ve iki elinle tuttuğun dambılı sol üst bacağının dışında tut (a). Kalçanı öne doğru hareket ettirerek üst gövdeni çevir ve dambılı çapraz şekilde yukarı kaldır (b). Bu, bir tekrar eder; her iki tarafta 10 tekrar yap.

“Bu hareket aynı anda tüm ana kas gruplarını çalıştırır ve kalp atış hızını arttırarak daha fazla kalori yakmanı sağlar. Ayağa kalkarken kalçanı sık ve squat’tan aldığın güçle ağırlıkları yukarı kaldır.” “Bu hareket merkez bölgeni, kalçanı ve üst bedenini güçlendirir; çünkü hareketi yaparken bacaklarından güç alamazsın. Karnını sıkmayı unutma ve en az 5 kiloluk bir ağırlıkla başla.”

2/ Squat to Overhead Press

Ayaklarını omuz genişliğinde açarak ayakta dur. Her iki eline birer dambıl al ve omuz hizanda tut; dirseklerin yere baksın (a). Dizlerini bük ve kalçanı mümkün olduğu kadar geriye ve aşağı iterek squat pozisyonuna alçal (b). Topuklarından destek alarak ayağa kalk ve aynı anda kolların düz olana kadar dambılları başının üzerine kaldır (c). Bu, bir tekrar eder. 10 tekrar yap.

“Bu hareket aynı anda tüm ana kas gruplarını çalıştırır ve kalp atış hızını arttırarak daha fazla kalori yakmanı sağlar. Ayağa kalkarken kalçanı sık ve squat’tan aldığın güçle ağırlıkları yukarı kaldır.”



