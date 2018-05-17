İHTİYACINIZ OLAN PROTEİNİ HIZLI BİR ŞEKİLDE KARŞILAYACAK LEZZET DOLU 5 PROTEİN BAR



Sağlıklı yaşam akımı ile siz de beslenmenize daha çok dikkat ediyorsanız protein barlar sizin için ideal! Atıştırmalıklarda şeker bazlı yüksek kalorileri bir kenara atıp protein barlara geçiş yapılan şu dönemde gelin tek tek protein barın faydalarına bir bakalım.

Protein Bar Pratikliği Hiçbir Atıştırmalıkta Yok!

İtiraf edelim mutfağa sık sık girmekten bazen usanıyoruz. Elbette biz de farkındayız ve sağlıklı beslenme, temiz beslenme ilkelerini yerine getirmek için mutfağa girmek gerekiyor.

Ancak bazen ufak ve lezzetli seçimler yapmak için mutfağa girmeniz gerekmiyor. Canınız sıkıldığında keyiflenmek için, antrenman sonrası kasları güçlü tutmak için ya da en sevdiğiniz arkadaşınızla sağlıklı bir şeyler atıştırmak için protein barlar ideal!

Proteinden gelen kalori ile kaslarınızı güçlendirmeye yardımcı olan bu barlar bir de üstüne vücudun yap depolarını enerji için kullanmaya teşvik eder. Yani siz keyif çatarken vücuttaki yağlar birer birer gidiyor olacak! Üstelik hem lezzetliler hem de çeşit çeşitler. Eğer proteinli kek yapmak için zaman ayıramıyor ama antrenman öncesi ya da sonrası için ufak atıştırmalıkları çantanıza atmak istiyorsanız bu barlar yeterli. Ayrıca iş yerinde keyifli molalar vermek için de öyle. Yağlı ve şekerli atıştırmalıklardan uzaklaşmak için iş aralarında protein bar tüketmek yararlı olacaktır. Hem protein barlar sayesinde fark etmeden ne kadar çok gereksiz atıştırmalığı da beslenmenizden çıkardığınızı fark edince bayağı şaşıracaksınız.

Vitaminli, yüksek lifli, damak tadınıza uygun çeşit çeşit aromalı kolay tüketilebilen protein barları Supplementler.com uzmanlarına sizin için sorduk:

5) Weider Doublebar Protein Bar 60 Gram 24 Adet

Weider Doublebar Protein Bar Özellikleri

Fiyat: 279

Servis Sayısı: 24

Servis Başı Fiyatı: 11,63 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Weider’in eşsiz lezzeti.

Uzun süreli emilim ile tokluk hissi verir.

Her paketinde 19.2 gram yüksek protein içerir.

Tüketici Yorumları

“Hem hızlı hem lezzetli bir seçim istiyorsanız Weider’den şaşmayın.”

“Benim antrenman sonrası eve giderken yemeyi en sevdiğim atıştırmalığım bu protein bar.”

Weider Doublerbar Protein Bar hakkında daha fazla bilgi edinin.

4) Sci-Mx Pro 2GO Duo Protein Bar 60 Gram 12 Adet

Sci-Mx Pro 2GO Duo Protein Bar Özellikleri

Fiyat: 138 TL

Servis Sayısı: 12

Servis Başı Fiyatı: 11,50 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Düşük glisemik indekse sahip karbonhidrat içerir.

Çilek severler için nefis aroması.

%33 oranında yüksek protein ile kas gelişimini destekler.

Tüketici Yorumları

“Ben çilek severim. O yüzden tartışmasız bu protein barı tercih ediyorum.”

“Eğer Sci-Mx’in diğer ürünlerini de denediyseniz aynı kaliteyi yakalayacağınıza emin olabilirsiniz.”

Sci-Mx Pro 2GO Dua Protein Bar hakkında daha fazla bilgi edinin.

3) Qnt Protein Wafer Bar 35 Gr 12 Adet

Qnt Protein Wafer Bar Özellikleri

Fiyat: 96 TL

Servis Sayısı: 12

Servis Başı Fiyatı: 8 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Gofret sevenler için ideal bir ürün.

%32 konsantre whey protein ile günlük protein ihtiyacını destekler.

Enfes sütlü çikolata tadı ile çoğu kişinin tercihi.

Uygun fiyatı.

Tüketici Yorumları

“Eğer gofret seviyorsanız bu sporcu gofreti tek ihtiyacınız olan atıştırmalık olabilir…”

“Harikaydı bu gofret, muhteşemdi. Yapay şekersiz harika bir ürün.”

Qnt Protein Wafer Bar hakkında daha fazla bilgi edinin.

2) Fulfil Vitamin Protein Bar 55 Gram 15 Adet

Fulfil Vitamin Protein Bar Özellikleri

Fiyat: 185 TL

Servis Sayısı: 15

Servis Başı Fiyatı: 12,33 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Çok düşük şeker oranı.

%36 protein oranı ile kaslarınızın protein ihtiyacı için ideal.

9 vitamin ile zenginleştirilmiş formül.

Tüketici Yorumları

“Daha önce vitaminli bir protein bar görmemiştim duyunca çok şaşırdım, üstelik gayet lezzetli.”

“Bir protein bardan istediklerinizi 9 vitamini de işin içine katarak acayip karşılıyor!”

Fulfil Vitamin Protein Bar hakkında daha fazla bilgi edinin.

1) Grenade Carb Killa Protein Bar 60 Gram 12 Adet

Grenade Carb Killa Protein Bar Özellikleri

Fiyat: 125 TL

Servis Sayısı: 12

Servis Başı Fiyatı: 10,42 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Lif içeriği sayesinde sindirime uzun süreli tokluk sağlar ve sindirimi destekler.

%37.3 protein oranı ile kas onarımı ve gelişimi için idealdir.

Çok düşük şeker oranı.

Tüketici Yorumları

“Beyaz çikolatalı inanılmaz arkadaşlar yediğim en lezzetli protein bar bu.”

“Mükemmel ürün, her gün çantama bir tane atıyorum, en sevdiğim atıştırmalığım oldu.”

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