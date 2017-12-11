İHTİYACIN OLAN CİLT BAKIMININ GENETİK KODLARINDA SAKLI OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUN?





Size özel bir cilt bakımı için tek yapmanız gereken cildinizi akışına değil, genlerinizin rehberliğine bırakmak. Kırışıklıklar, güneş lekesi, selülit, çatlaklar ve kuru cilt gibi gelecekte karşılaşabileceğiniz risklere şimdiden önlem almak ve sağlıklı bir cilt için bazı vitaminlere karşı risklerinizin neler olduğunu bilmek artık mümkün. Kişiye özel cilt bakım rehberiniz.

“QLife Derma Testi” sizlerle!

Cilt yaşlanmasının zamana bağlı olarak ortaya çıkan biyolojik bir olay olduğunun hepimiz farkındayız. Ama uzun süreli güneşe maruz kalma, sigara, aşırı alkol tüketimi, yetersiz beslenme ve olumsuz çevresel ortamlarda gelişen bir başka cilt yaşlanması var ki, işte bu herkesin korkulu rüyası. Ancak hayatın olumsuz koşullarında kuru, soluk, sarkmış, pürüzlü ve lekeli bir cilt riski ile karşı karşıya kalabiliyoruz. O nedenle cilt bakımı kadınların günlük rutinlerinde önemli bir yer tutuyor. Ama burada asıl sorun şu: “Cildinize gerçekten ihtiyacı olan bakımı mı uyguluyorsunuz?”

Kırışıklıklar, güneş lekesi, selülit, çatlaklar ve kuru cilt gibi problemlerde size en doğru yolu gösterecek rehber, genleriniz. Cildinizin sahip olduğu tüm duyarlılıklar ve karşı karşıya olduğunuz bütün riskler genetik kodlarınızda saklı. QLife Genomics tam da bu noktada, “QLife Derma Testi” ile cildini sevenlerin yardımına yetişiyor. “QLife Derma Testi”, genetik şifrelerin izini sürerek, her cildin karşı karşıya olduğu riskleri kişiye özel olarak ortaya koyuyor. Tek yapmanız gereken genlerinizin sesine kulak verip, cildinizin geleceğini akışına değil genlerinizin rehberliğinde bir cilt bakımına bırakmak. Peki bir DNA analizi olan “QLife Derma Testi”nde neler incelenmektedir?

• Riskler: Kırışıklıklar ve Kollajen Parçalanması, Güneş Lekeleri, Selülit, Çatlaklar, Kuru Cilt ve Glikasyon

• Vitamin ve Beslenme İhtiyacı: A Vitamini, B6 Vitamini, B12 Vitamini, D Vitamini, B9 Vitamini (Folik Asit), Omega 3 ve Omega 6

“QLife Derma Testi”nin uygulaması oldukça pratik. QLife Genomics’in web sitesi üzerinden tek tıkla ya da müşteri hizmetlerini arayarak “QLife Derma Testi” kitini talep ediyorsunuz. Adresinize gelen kit içinde yer alan materyaller, ne yapmanız gerektiği konusunda sizi kolayca yönlendiriyor. Kit içinde yer alan aparatla ağzınızdan bir sürüntü örneği alarak, bu örneği kit içerisinden çıkan biyolojik atık torbasına koyuyorsunuz. Doldurduğunuz formlarla beraber kargo poşetine yerleştirip, poşetin üzerinde yazan adrese ücretsiz olarak gönderim yapıyorsunuz.

Verdiğiniz örnek üzerinden elde edilecek DNA’nız ile genetik yapınız, QLife Genomics’in en son teknolojiye sahip laboratuvarında, uzman kadro eşliğinde test edilip genetik alanında tanınan doktorlar tarafından analiz ediliyor. Testte incelenen tüm parametrelerin detaylı analizinden oluşan sonuç raporu, 2-3 hafta içerisinde sizlere teslim ediliyor.

DNA kodlarının izinde cilt analinizi yapan ve belirlenen riskler doğrultusunda cildinizin ihtiyacı olan doğru bakımını seçmenize yardımcı “QLife Derma Testi”, genetik yapınıza göre vitamin risklerinizi de ortaya çıkarıyor. Kişiye özel olarak uygulanan “QLife Derma Testi”, genlerinizin şifrelerini çözerek, kişiye özel cilt bakım rutininin ipuçlarına ulaşmanızı sağlıyor.

