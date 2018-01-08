İDEAL DEĞERLERİNİ BUL





Sağlıklı yaşam hedeflerine giden yolda ideal sonuçları almak için bu rehberden faydalan.

Seks, metabolizma, muhabbet… Bazı şeylerde ortalama olmayı gerçekten istemezsin. Bu listeye sağlığını da eklemelisin! WH Amerika’nın sağlık danışmanı Doktor Ginni Mansberg, “Normal sağlık değerleri çoğunlukla yeterli ve iyi sonuçlar anlamına gelmiyor” diyor. Fakat tam burada işler tatsızlaşıyor: Ortalamalar, sağlık testleri için hedeflenen görevleri belirliyor ama, Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Dr. Karen Coates, “Toplumda bazı değerlerde eksiklik olduğunda, kimi daha yüksek değerlerin normal olduğuna dair yanlış bir inanç oluşur” diyor. Yani “normal” olan “ideal” anlamına gelmiyor.

İdeal değerlerini belirlemek için öncelikle, hastalık ortaya çıkmadan önce alınacak önlemlerle ilgilenen koruyucu hekimlikle tanışmalısın. Elevate Kliniği’nden Dr. John Hart, koruyucu hekimliği, tedbirli bir şekilde ömrü uzatmak olarak açıklıyor: “Bu hekimlik dalı, uçurumun kenarına çit çekmek yerine, yolun başına bir hastane kurmak anlayışıyla çalışıyor.”

Mansberg ayrıca, kişisel sorumluluğa da dikkat çekiyor: “Kendi sağlığında aktif olarak rol alman, daha iyi sonuçlar almanı sağlar.” Diğer bir deyişle, bazı sağlık tetkiklerini yaptırma ve doktorunla konuşma vaktin gelmiş olabilir. Konunun özünü öğrenmeye hazırsan, rehberimiz yardımıyla sağlık karnendeki numaraları yorumlayarak, ortalama değerlere elveda diyebilirsin.

Sağlık karnen

D VİTAMİNİ

NORMAL DEĞER: 20 pg/ml üzeri

İDEAL: 30 pg/ml üzeri

YETERSİZLİK BELİRTİLERİ

Yorgunluk, kemik ve eklem ağrısı, hâlsizlik, depresyon.

ÖLÇÜMÜ

25 (OH) D testi (25-hidroksi kolekalsiferol olarak da biliniyor).

YÜKSELTMEK İÇİN

Elbette güneş ışığı gerek! Fakat masa başı işinden dolayı güneşten yeterli düzeyde faydalanamıyorsan, yağlı balıklarda da bolca D Vitamini bulunuyor. Bunun dışında özellikle kış döneminde takviye almalısın.

TEKRAR TEST ETTİR

Altı-12 ay içinde.

COATES, “Eğer en düşük değer yüzde 25’in altına düşerse, her türlü hastalığa yakalanma ihtimalin artar. Çünkü D Vitamini tıpta bildiğimiz bütün hastalıklarda baş rolü oynuyor” DİYOR.

Sağlık karnenTİROİD FONKSİYONU

NORMAL DEĞER: 0.5 – 4.7 uU/ml arası

İDEAL: 0.5-2.5 uU/ml arası

DÜŞÜK ÇALIŞMA BELİRTİLERİ

REHAVET, KABIZLIK, KİLO ALMA, CİLTTE VE SAÇTA KURULUK, KOLAY KIRILAN TIRNAKLAR.

ÖLÇÜMÜ

HİPOFİZ HOMONUNDAKİ ARTIŞIN TESPİTİ İÇİN YAPILAN TSH TESTİ İLE.

YÜKSELTMEK İÇİN

SELENYUM, D VİTAMİNİ, İYOT VE ÇİNKO BAKIMINDAN ZENGİN YİYECEKLER YE. MESELA SUSHI VE BREZİLYA FINDIĞI.

COATES, “Normalin altında çalışan tiroid fonksiyonu, doğuştan gelen ve bedeninin bazı iyi şeyleri yapmasını engelleyen bir otoimmün hastalığından kaynaklanıyor olabilir” DİYOR.

Hâlsiz misin?

Hart, “Sadece baş ağrısı ya da bulantı değil, yorgunluğun birçok nedeni vardır” diyor. İlk olarak, aşağıdaki beş büyük etkene dikkat etmelisin:

1) Dengesiz diyet

2) Aşırı egzersiz

3) Stres

4) Uykusuzluk

5) Hormonlar

Sağlık Karnen

DEMİR

NORMAL DEĞER: 30-160 ugr/ml

İDEAL: 50 ugr/ml üzeri

Yetersizlik Belirtileri

Bitkinlik, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı.

Ölçümü

Kandaki serotonin (diğer adıyla “kullanılabilir demir”) seviyeni ölçtür.

Yükseltmek için

Fransızlar gibi kırmızı et ve istiridye ye. Vejetaryen misin? Mercimek, barbunya ve nohut gibi baklagiller de iyi birer kaynak niteliğinde. Ayrıca yeşil smoothie’lerle bolca demir alabilirsin.

Tekrar test ettir

Dört ay içinde.

COATES, “Anemi olarak adlandırılmadan önce ciddi olarak demir eksikliği çekebilirsin. Kan tahlilinde verilen normal değerleri ayrı bir yere koy ve referans olarak bireysel değerlerini baz al. Yani, yirmilerinle otuzlarını kıyasladığında nerede olduğunu belirle ve sonuçlarını kaydet” DİYOR.

Sağlık karnen

PROGESTERON

NORMAL DEĞER

3-20 ng /ml

(Döngünün 18. ve 22. günü arasında)

İDEAL

10 ng /ml

YETERSİZLİK BELİRTİLERİ

Kilo sabitliği, ağır regl dönemleri, PMS, çalkantılı ruh hâli ve ağrıyan göğüsler.

ÖLÇÜMÜ

Östrojen ve progesteron dengeni ölçmek için regl döngünün ikinci yarısında (18 ve 22. günler arası) kan testi yaptır.

YÜKSELTMEK İÇİN

Uyku sağlığını düzene sok (kafeini azalt, dijital detoks yap); stresini azalt (farkındalığını arttır, magnezyum al) ve hayıt otundan faydalan.

TEKRAR TEST ET

İki tam döngüden (8 hafta) sonra.

COATES, “Eğer yediğin kadar yakmaktan daha fazlasını istiyorsan, biraz fazla egzersiz yapıyor olabilirsin. Aşırı egzersiz vücuda stres yükler, bazal metabolizmayı ve progesteronu düşürürken kortizol hormonunu yükseltir. Kilo almak bunun doğal bir sonucudur” DİYOR.

Sağlık karnen

B VİTAMİNİ

NORMAL DEĞER

Değerler laboratuvardan laboratuvara ve vitaminden vitamine çeşitlilik gösterir.

İDEAL

En üst değerin yüzde 25’i.

YETERSİZLİK BELİRTİLERİ

Hâlsizlik, baş ağrısı, regl problemleri.

ÖLÇÜMÜ

Spesifik B Vitaminleri için kan testi yaptır.

YÜKSELTMEK İÇİN

Dengeli ve yeterli bir beslenme düzeni sürdür. Yeterince tahıl yemiyorsan ya da vejetaryensen, besinsel eksikliğin olup olmadığını anlamak için daha sık test yaptırmalısın.

TEKRAR TEST ETTİR

Altı ay içinde.



