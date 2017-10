İÇİNDEKİ ‘KÖTÜ KIZ’I ORTAYA ÇIKAR

Yeni çıkan bir kitap, pek çok kadının ateşli ve açık saçık bir film çekmeye istekli olduğunu söylüyor. En vahşi arzularını ortaya çıkarmak için kendini cesaretlendirmen, seks hayatını da sınırları zorlayan bir noktaya ulaştıracak.

Derleyen: Derya Kuş

‘Sapık’ kelimesini duyduğunda büyük ihtimalle gözünde, üzerinde uzun bir trençkot, bir okulun çevresinde dolaşan bıyıklı bir adam ya da metro istasyonunda bir anda elini kalçana doğru uzatan bir yabancı canlanıyordur. Ancak bu kelime, zaman içinde sadece seks suçluları için değil, yatakta biraz da olsa sınırları aşanları (yani aslında tüm insanlığı!) aşağılamak için kullanılan bir kelime hâline geldi. Perv: The Sexual Deviant in All of Us kitabının yazarı Psikolog Jesse Bering’e göre, her kadının, hatta gerçekçi olmak gerekirse her insanın içinde bir sapık var. Bering, “Kadınlar sadece bilindik normlarla tahrik olmaz” diyor ve ekliyor, “Sadece misyoner pozisyonu gibi klasikleri içeren ‘vanilya’ seks ya da uzun süreli bir ilişkinin getirdiği bağlılık kadınlar için yeterli değil. Zaten cinsellik de bu kadar basit değil.”

Seni tahrik eden şeyleri hayata geçirmek zor olabilir (özellikle de bunun uygunsuz bir şey olduğunu düşünüyorsan). Ancak isteklerinin farkında olmak ve onları partnerinle paylaşmak, seks hayatını baştan aşağı yenileyebilir. Şimdi söyle, oyuna var mısın?

Nasıl “İyi Kız” Olunur?

İyi kızlar yüksek topuklu ayakkabılarla mini etek giymez. İyi kızlar aynı anda iki erkekle görüşmez. İyi kızlar göğüs uçlarındaki piercing’i seks partnerinden dişleriyle çıkarmasını istemez. Pek çoğumuz “iyi kız” olarak yetiştirildik ve her ne kadar toplum tam tersi yöne gidiyor olsa da (evde çekilmiş seks kasetlerinin sayısı her geçen gün artıyor), kadınların masum, beyaz gelinliği içinde bir bakire olması gerektiği fikri benimsenmiş durumda. Sekste duyarsız partnerler de bu konuda şunun gibi karışık sinyaller veriyor olabilir: “Elbette çırılçıplak kalıp karşılıklı olarak sıvı alışverişinde bulunmalıyız. Ama ellerimi yatağa kelepçelemek mi? Orada dur!”

Aslında isteklerin gayet net ama zamanla arzuların, yani içindeki kötü kız, bir anda utanma duygusuna hapsolup isteklerini sevgilinden talep etmeni zorlaştırabilir. Hatta seni tahrik ettiğini sandığın şeyler konusunda bile yanılıyor olabilirsin. Ancak kendi libido haritanı öğrenmen, hayatın boyunca yaşadığın sıradan zevkle, konfetilerin havada uçuştuğu ve şampanyaların patladığı çılgın orgazmlar arasındaki farkı görmeni sağlayacak.

Tahrik Eden Şeylerin Peşinden Git

Bering, “Herkes ‘denemeden karar verme’ sözünü duymuştur. Konu kadın cinselliği olduğunda bu sözde çok derin anlamlar yatıyor” diyor ve ekliyor: “Erkekler her ne kadar alışılmış şeylerden tahrik olma döngüsünde yaşayıp gitse de, kadınların tahrik olmak için çok farklı seçeneklere erişebilme potansiyeli var.”

Bering, erotik haritanda yapacağın ilk keşfin, seni neyin uyardığını ortaya çıkarmak olduğunu söylüyor. Bunu başarabilmek için de kendine karşı dürüst olmalısın. Yetişkinlik dönemi arzularına temel oluşturmuş olan gençlik fantezilerini hatırlayarak işe başlayabilirsin. Eğer favori bir pozisyonun varsa; otururken, yatarken ya da ayaktayken, ilk kez nasıl zevk aldığını düşün. Bering, “Cinsel otobiyografindeki erotik noktalarla bağlantı kurmak, arzularınla uyum içinde davranmanı sağlayabilir” diyor. Seks Terapisti Sari Cooper da, bir kadının çocukluk anıları arasında tahrik olduğu anlara rastlamanın mümkün olduğunu söylüyor: “Bu deneyim önceleri bir kadını güldürüp, kontrolünü kaybetmesine neden olsa bile, cinsel repertuarını geliştirdikçe erotik bir tetikleyiciye dönüşebilir.” Yani uyarılmayı sevdiysen, partnerine itaat etmekten zevk alman da mümkün.

Cooper’a göre, cinsel otobiyografindeki diğer boşlukları, seni bugüne kadar tahrik eden tüm filmleri yeniden izleyerek doldurabilirsin. Cooper, kendi kendine “Filmin bu sahnesi neden beni bu kadar tahrik ediyor?” diye sormanı tavsiye ediyor. Mesela oyunculardan dolayı mı? (İhtiras Tramvayı filminde ‘Merhaba Stella!’ diye bağıran Marlon Brando mu mesela?) Ya da baştan çıkarıcı bir cümle mi? (Sarah Michelle Gellar’ın Seks Oyunları filminde Ryan Phillippe’e “Seninle kendimizi kaybedene dek sevişmek istiyorum” dediği sahne gibi.)

Babeland adlı seks shop zincirinin kurucularından ve Moregasm: Babeland’s Guide to Mind-Blowing Sex kitabının yazarlarından Claire Cavanah, eski filmleri bir kenara bırakıp doğrudan pornoya yönelmeyi öneriyor: “Bunların bazıları çok itici olabilir ama zihninin ve vücudunun harekete geçmesi için işe yarayabilir.” Cavanah, kadınlara yönelik ürünler de bulunduran birçok seks shop’un yetişkinlere özel DVD’leri “gerçek vücutlar”, “konulu” ve “amatörler” şeklinde kategorilere ayırdığını da ekliyor.

+18 kitaplar daha mı çok hoşuna gidiyor? Bering, “Yalnız değilsin” diyor ve ekliyor: “İyi kurgulanmış erotik hikâyeler ilham verebilir ve kadınların cinselliğini gerçek aşk hayatına yansıtabilecek derinlik elde etmesini sağlar.” Cavanah’ın bu alandaki favorileri Rachel Kramer Bussel’in Gotta Have It: 69 Stories of Sudden Sex ve Slyvia Day’in Sana Soyundum adlı kitapları.

Burada kilit nokta, kendine izin vermen. Yasal ve güvenli olduğu sürece bir şeyin seni tahrik etmesinden çekinme. Sakın “Bu şey beni heyecanlandırmamalı, bunun hakkında düşünmeyeceğim” gibi şeyleri aklından geçirme. Evet, o şey seni heyecanlandırmalı ve evet, tahrik olmalısın.

Arzularını Dışa Vur

Kendini dinlemeye başladıktan sonra, erkek arkadaşından da kendi arzularını dinlemesini iste. Seks Terapisti Chris Donaghue, “İyi bir cinsel hayat, partnerini şok edecek şeyler söylemeyi de gerektirebilir” diyor. Ne istiyorsan onu yap çünkü dürüstlük ve açık sözlülük seks hayatını daha iyi hâle getirir. Dürüstlük, partnerine daha yakın olmanı sağlar ve onun yanında daha rahat hissetmene temel hazırlar. Bu da her iki tarafı yatakta daha özgür kılar.

Donaghue bunun için direkt bir yaklaşım benimsemeni öneriyor: Erkek arkadaşına konuşmak istediğini ve dikkat dağıtıcı şeylerden uzaklaşmasını basitçe söyle. Elbette, bir kere arzularını dile getirdikten sonra, karşındakinden “Buraya gel” lafını hemen duymamak moral bozucu olabilir. Bering, “Ona biraz zaman ver. Gerçekten bunu kötü mü karşıladığını yoksa bir anda şoka mı girdiğini anlamaya çalış” diyor. Şaşırması normal. Partnerinin, senin patron olduğun patron/sekreter fantezine karşılık vermesi birkaç dakika (belki de günler) alabilir. Ama partnerin seni yargılar ya da utandırırsa, onunla sağlıklı bir cinsel hayat, hatta cinsel çekim yaşaman bile pek mümkün değil. Fantezilerin hakkında açık açık konuşmak, karşındakinin nasıl biri olduğunu anlamak açısından etkili bir yol olabilir” diyor.

Tabii ki her şeyi paylaşmak zorunda değilsin. Bazı fanteziler yalnızca kafanın içindeyken tahrik edici olabilir. Mesela vahşi bir sevişmenin hayalini kurmak hoşuna gidiyor olabilir ama bu illa seks sırasında erkek arkadaşının saçını yolmasından hoşlanacağın anlamına gelmez. Eğer yeni şeyler denemene utangaçlığın engel oluyorsa, işe ufak adımlarla başla. IgniteYourPleasure.com sitesinin yorumcularından, Cinsel Eğitmen ve Seks Koçu Amy Levine, “Diyelim ki yatağa bağlanmak istiyorsun ama tamamen partnerinin kölesi olmak istemiyorsun. Erkek arkadaşının da yeni bir kravata ihtiyacı var. Birlikte almayı teklif et ve o kravatla yatak odasında yaşayacağınız deneyim hakkında yorumlar yap” diyor.

Hâlâ çekincelerin mi var? Donaghue, en derin arzularını ön sevişme sırasında partnerinin kulağına fısıldamanı öneriyor: “Partnerin uyarıldığı anda onunla fantezilerini paylaşmak, düşüncelerini seksi dokunuşlarla birleştirmek açısından faydalı olabilir.” Ona kendini açman, onun da sana kendisini teslim etmesine zemin hazırlar.

Rahat ol: Nihayetinde ona arka koltukta sevişmeyi teklif ediyorsun, onu bagaja kilitlemeyi değil. Eğer bu teklifi yaparken trençkot giymesini şart koşmazsan, talebini asla geri çevirmeyecektir!

ÇİZGİYİ AŞMA

Dünyada binbir türlü arzu var. Eğer senin arzunun normal olup olmadığından emin değilsen işte sana bir ipucu: Psikolog Jesse Bering, “Unutmaman gereken en önemli kriter asla canını yakmamak” diyor. Fantezi veya vahşi bir seks deneyimi için içindeki sapığı salıvermeden önce iki tarafın da buna hazır olduğundan emin ol.