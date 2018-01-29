İÇERDİĞİ YÜKSEK PROTEİN İLE VAZGEÇİLMEZİNİZ OLACAK 5 PROTEİN SHAKE



Protein shake kas gelişiminiz için en pratik seçeneklerden biri olabilir! Protein zengini yemekler hazırlamak bazen zor gelebilir. Canınız mutfağa girmek istemiyorsa sizin için protein shake ideal bir öğün olacaktır.

Protein Shake Yeterli Bir Öğün müdür?

Protein ihtiyacı herkes için önemlidir ancak sporcular ve vücut geliştiriciler için proteinin önemi oldukça büyüktür. Günlük hayatta sıklıkla antrenman yapan kişilerin kas güçlerini korumak için ve kas kaybı yaşamamak için protein alımına dikkat etmeleri gerekir.

Protein shake, size yüksek oranda protein vaad eder. Bu vaadini de yerine getirir. Beslenme düzeninizde ara öğün olarak yer verebileceğiniz miktarlarda protein oranına sahip protein shakeler özellikle hızlı seçimler yapmak istediğinizde ideal bir öğündür.

Her zaman yemek hazırlamak için vaktiniz olmayabilir. Ya da o gün nasıl bir yemek hazırlayacağınıza karar verememiş olabilirsiniz. Sporcu beslenmesi önemlidir bu sebeple yemek hazırlayamıyor olsanız bile makro besinlerinizi doğru oranda almanız gerekir. Protein shake kas gelişimini destekleyecek yüksek oranda protein içeriğine sahiptir. Dolayısı ile protein shake sporcular için yeterli bir öğündür.

Protein Shake Sadece Sporcular Tarafından mı Kullanılabilir?

Bu sorunun cevabı hayır. Eğer yeterince protein tüketemediğinizi düşünüyorsanız siz de fazlaya kaçmadan protein shake içebilirsiniz. Herkesin damak tadına uyabilecek çeşitlere sahip protein shakelerin bazıları, daha verimli antrenman çıkarabilmek için kafein de içermektedir. Kafein odaklanmanızı arttırır ve antrenmanda daha iyi performans çıkarmanıza yardımcı olur.

Protein shakeler ayrıca yüksek BCAA oranlarına, izole protein seçeneklerine ve vejetaryen seçeneklere de sahiptir.

Supplementler.com sizin için severek tüketebileceğiniz 5 protein shake’i sıraladı:

5) Isopure Zero Carb Protein Drink 591 Ml

Isopure Zero Carb Protein Drink Özellikleri

Fiyat: 10 TL

Servis Sayısı: 1

Servis Başı Fiyatı: 10 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Laktoz intoleransı olan kişilerin de rahatlıkla kullanabileceği %100 izole protein içeriği.

Karbonhidrat içermiyor olması.

Aroma çeşitliliği ve iddialı lezzeti.

Tüketici Yorumları

“Eğer sadece proteinden oluşan leziz bir protein shake istiyorsanız bu ürünü muhakkak siz de deneyin.”

“Elma-kavun aromalısını alıp soğuk soğuk için ben vazgeçemiyorum.”

Isopure Zero Carb Protein Drink hakkında daha fazla bilgi edinin.

4) Coco Pro High Protein Coconut Water 330 Ml 8 Adet

Coco Pro High Protein Coconut Water Özellikleri

Fiyat: 99 TL

Servis Sayısı: 8

Servis Başı Fiyatı: 12.38 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Ek C vitamini içeriği ile günlük c vitamini ihtiyacınızın karşılanmasına destek olur.

Bir kutusunda 20.3 gram protein bulunması.

Vejetaryen kullanımına uygun olması.

Tüketici Yorumları

“Hindistan cevizi tadını seviyorsanız severek içeceğinizi düşündüğüm protein shake.”

“Ben spor öncesi ara öğün olarak kullanıyorum, hem tatlı hem protein ihtiyacımı karşılıyor.”

Coco Pro High Protein Coconut Water hakkında daha fazla bilgi edinin.

3) Qnt Protein Shake 330 Ml

Qnt Protein Shake Özellikleri

Fiyat: 14 TL

Servis Sayısı: 1

Servis Başı Fiyatı: 14 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

1 kutuda 30 gram protein içermesi.

1 kutuda yalnızca %4 oranında düşük karbonhidrat.

Hızlı emilim sayesinde protein ihtiyacını çabuk karşılaması.

Tüketici Yorumları

“Tadı bence çok başarılı ve muadillerine göre fiyatı da mantıklı.”

“En sevdiğim çikolatalı ara öğünüm Qnt Protein shake oldu.”

Qnt Protein Shake hakkında daha fazla bilgi edinin.

2) Grenade Killa Protein Shake 250 Ml

Grenade Killa Protein Shake Özellikleri

Fiyat: 11 TL

Servis Sayısı: 1

Servis Başı Fiyatı: 11 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Ekstra 150 mg kafein içermesi.

1 gram ile çok düşük şeker oranı.

99 kalori olması.

Tüketici Yorumları

“Kahve içmeyi seviyorsanız favoriniz olacak bir protein shake.”

“Kafein içermesi antrenmanlarımın süresinin uzamasına yardımcı oldu.”

Grenade Killa Coffe Protein Shake hakkında daha fazla bilgi edinin.

1) Weider Low Carb Protein Shake 250 Ml

Weider Low Carb Protein Shake Özellikleri

Fiyat: 15 TL

Servis Sayısı: 1

Servis Başı Fiyatı: 15 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Weider farkı ile nefis lezzeti.

Ek B7 vitamini (Biotin) içeriği.

Aspartam içermemesi.

Tüketici Yorumları

“Şeker tadı tamamen doğal karbonhidrattan geliyor, güvenle kullanabilirsiniz.”

“Klasik tatları sevenler için oldukça başarılı bir ürün.”

Weider Low Carb Protein Shake hakkında daha fazla bilgi edinin.



