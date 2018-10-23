HPV GERÇEKLERİ



Genital bölgende siğiller çıktıysa ve derinde karnabahar gibi kabarıklık bir görüntü varsa, HPV virüsü kapmış olabilirsin.

HPV Virüsü tehlikesi, dünyanın yanı sıra Türkiye’de de artışa geçti. Kadınlarda ve erkeklerde genital bölgede ortaya çıkan HPV virüsünün sebep olduğu siğiller yüzde 90 oranında cinsel yolla bulaşıyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdulkadir Tepeler, genital bölge siğillerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.

HPV görülme sıklığı

Vücudumuzdaki siğiller sadece ellerde veya yüzde değil, genital bölgede de ortaya çıkabiliyor. Son zamanlarda cinsel (genital) bölgede boyutu veya sayısı artan, büyüyünce karnabahar görünümünde olan siğillerin genellikle sebebi, kısa ismi HPV olan ‘Human Papillomavirus’tür. HPV virüsünün 200’den fazla tipi tanımlanmış olmasına rağmen, yaklaşık 40 tipi cinsel bölgede; ‘genital kondilom, kondiloma aküminata veya genital siğil’ denen hastalığı yapar. Amerika’da en sık cinsel yolla bulaşan hastalık olup, yılda 6,2 milyon kişinin bu virüs ile enfekte olduğu bildirilmiştir. HPV görülme sıklığını sessiz enfeksiyonların ve siğili olmayan taşıyıcılardan dolayı net olarak belirtmek zordur. Toplumda erkeklerde genital bölgede HPV saptama oranı yüzde 1,73 olarak bildirilmiştir. Erken yaşta başlayan cinsel aktivite ve çok eşlilikle birlikte görülme sıklığı artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2010 yılında kadınlarda HPV saptama oranı yüzde 11,4’dür.

Kanser riskini artıran bir virüs: HPV

HPV erkeklerde yalnızca siğil yapmakla kalmayıp, orofaringeal (ağız-yutak) bölgesi ve penis kanserlerine de sebep olmaktadır. Erkeklerde penis kanserlerin ise yüzde 50’ye yakınının HPV ile ilişkisi gösterilmiştir. Şimdiye kadar rahim ağzı (serviks) kanseri ile ilişkisinden dolayı kadınlarda daha çok önemsenirken, son 20 yıldır erkeklerde de sıklığındaki artış ve olası sonuçları nedeniyle ciddi yaklaşılan bir hastalık haline gelmiştir. Etkenler her iki cinste de benzer olmasına rağmen hastalık erkeklerde, kadınlara göre farklılık gösterebilir.

HPV sadece cinsel yolla mı bulaşır?

Çoğunlukla (yüzde 90 oranında) cinsel yolla bulaşır. Virüsün vücudun çeşitli bölgelerinde (cinsel bölge kıllarında ve hatta tırnaklarda), eşyalarda virüs saptanmıştır. Bu yüzden cilt teması, virüs barındıran eşyalar veya doğum sırasında bulaşabilir. Hastalık çoğunlukla cinsel temasla bulaştığından çok eşlilik önemli bir risk faktörüdür. Partner sayısı arttıkça da risk artmaktadır. Kondom-prezervatif genital bölgeyi tamamen sarmadığı-örtmediği için mutlak bir koruma sağlamaz. HPV olanların yüzde 15’inin kondom kullandığı ancak koruyucu olmadığı sonucuna varılmıştır. Kuluçka süresi (İnkübasyon) süresi 2 hafta ile 2 yıl arasında değişmektedir. Genellikle 3-4 ayda siğiller ortaya çıkmaktadır. Siğillerin yüzde 40-60’ı ilk yıl içinde kendiliğinden iyileşir-kaybolur. Bu iyileşme kişinin bağışıklık sistemine bağlıdır. İmmün sistemin baskılandığı veya zayıfladığı durumlarda ise tekrarlama olacaktır.

Prezervatif HPV bulaşmasını engellemiyor!

Hastalarım en çok tek olan siğillerinin jilet ile kıl temizliği sonrası kanadığından ve sonraki dönemde siğillerin sayısının artmasından bahseder. Jilet ile ciltte gördüğümüz veya göremediğimiz sıyrıklar oluşur. Siğilin kanaması ile birlikte virüs bu sıyrıklardan içeri girip çoğalır. Virüs ile ilk bulaşmada da virüs genellikle ciltteki sıyrıklardan cinsel temas ile bulaşır. Genital bölgedeki kıllardan arınmada cildi tahriş etmeyen makinalar veya tüy dökücü kremler kullanılmasını tavsiye ederim. Cinsel bölgeleri için kullanılan jilet veya makinalarını vücudun başka bölgeleri için kullanmamaları da çok önemlidir.

Genital siğiller tekrarlar mı?

Siğilleri ortadan kaldırıp fiziksel ve kozmetik iyileşme tedavideki amacımızdır. Ancak HPV’nin vücuttan atılamayacağı, tekrarlama riskinin olduğu unutulmamalıdır. Herkes için geçerli standart bir tedavi yoktur. Siğilin sayısı, büyüklüğü, bulunduğu bölge, hekimin tecrübesi ve imkanlarına göre tedavi yöntemine karar verilir. Temel olarak en sık uygulanan tedavi yöntemi cerrahi eksizyon (lazer veya elektrokoter ile, bistüri veya makas ile tıraşlama), kriyoterapi veya asit solüsyonları ile yakma tedavisidir. Bütün bu tedavilere rağmen tekrarlama riski yüzde 25-65’tir.

Genital siğiller cinsel hayatı nasıl etkiler?

Siğiller kişinin sosyal ve cinsel hayatında olumsuz etki yapabilir. Bulaşma korkusu veya fiziksel görüntü nedeniyle cinsel istek ve aktivitede azalma en sık rastlanan cinsel sorunlardır. Psiko-sosyal olarak içe kapanma, anksiyete ve hatta depresyona sebep olabilir. Kaynağın tespit edilemediği ve edildiği durumlarda ikili ilişkilerde güvensizlik, ayrılmalar ve ailelerde hukuki sonuçlara varan etkileri olabilmektedir. Genital bölgesinde HPV tespit edilenlerin partnerleri de bu konuda uyarılmalı, bilgilendirilmeli ve mutlaka ürolog veya jinekoloğa muayene olmalıdır.



