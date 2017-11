HORMONLARINLA BAŞ ETMEYİ ÖĞREN, BEDENİNLE BARIŞ

Hormonların Justin Bieber konserine giden bir genç kız gibi coştu mu? O çikolatalı keki yavaşça yere bırak çünkü sana hormonlarını nasıl kontrol edeceğini öğreteceğiz!

Şimdi okuyacağın şey saçma gelebilir ama doğru: Doğurganlık, yalnızca bebek yapabilmekle ilgili değil. Üreme sistemin şehvet ve uyarılma duyularını (yani libidonu, modunu ve enerji seviyeni) de kontrol ediyor, bedenini dengede tutuyor.

Çin Tıbbı Pratisyen Hekimi ve Well&Good kitabının yazarı Nat Kringoudis, kadınların hormonlarını Pharrell Williams şarkısından daha fazla mutlu edebilen bir uzman. Kringoudis 10 yıldan fazla süredir, “doğurganlık tamircisi” lakabının hakkını verecek şekilde, hormonlarla baş etme konusunda kadınlar için yardımcı fikirler geliştiriyor.

Türkiye’deki kadınların yüzde 10’unda polikistik over sendromu görülüyor ve her 10 kadından birinde endometriozis (çikolata kisti) tespit ediliyor. Sen şanslı kesimde misin? O hâlde şunu dinle: Üreme sisteminle ilgili hiçbir problemin olmasa veya yakın zamanda bebek düşünmüyor olsan bile bu konu senin için kapanmış değil. Kringoudis, hepimizin hormonlarımızdan bir şekilde etkilendiğimizi söylüyor: “Doğurganlık sadece hormonal dengesizliklerden muaf sağlam bir üreme sistemi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda regl sancısı gibi menstrual sorunları, polikistik over (PCOS) ya da endometriozis gibi hastalıkları, tiroid sorunlarını, hatta fazla kilo veya depresyon gibi birçok problemi de kapsayan bir konu.”

Aynı zamanda akupunktur uzmanı olan Kringoudis’e göre, bütün bunlar sadece birer hippi felsefesi değil: “Onlarca hormona sahibiz ama yalnızca iki tanesi vücudumuzu gerçekten çok etkiliyor: Seks ve stres hormonları. Kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan serotonin ve endorfin hormonlarının aksine, bu iki hormon uzun vadede kendimizi nasıl hissedeceğimizi kontrol ediyor. Bu yüzden bu hormonları dengede tutman, hayatını dengede tutman demek.” Kringoudis’in yöntemleriyle hem enerji seviyeni yükseltebilir, hem de cinsel isteğini arttırabilirsin. İşte daha mutlu bir hayat reçeten…





Mutluluğun Formülü

Üreme sistemini düzenlemek için bu programı uygula*

1. İDEAL BKİ (BEDEN KİTLE İNDEKSİ)’NE ULAŞ

“Normal bir üreme döngüsü için, sağlıklı bir miktarda vücut yağına ihtiyacın var.” Kringoudis’e göre en uygun doğurganlık kilosuna, boy ölçünden 100 çıkararak ulaşabilirsin (yani boyun 156 santimse, ideal doğurganlık kilon 56 civarında olmalı).

2. DÜZENLİ SEKS YAP

“Bir maraton koşucusu, ayda bir kez antrenman yapmaz. Eğer üreme sisteminin olması gerektiği gibi işlemesini istiyorsan, düzenli şekilde seks yapmalısın.” Seks, rahim bölgesine kan akışını yoğun şekilde arttırıyor ve bu aynı zamanda regl dönemi sancılarına da iyi geliyor. Aynısı kendini tatmin ettiğin zamanlar için de geçerli.

3. İYİ YAĞLAR TÜKET

“Hormonlar yağ ve proteinden oluşuyor, bu nedenle eğer gerekli dozda iyi yağlar tüketmezsen, hormonlarının da kalitesi düşer.” Mutlu hormon alışverişi listende mutlaka avokado da olmalı. Kringoudis, “Bu yağ, direkt olarak rahim ve serviks sağlığını hedefliyor. Hatta şekli de vücudunun alt kısmına benziyor. Tabiat ananın küçük bir şakası!

4. STRESİNİ YÖNET

“Sürekli stresli olmak doğurganlığını yüzde 50’ye kadar azaltabiliyor. Ayrıca libidonu da yerle bir ediyor.” Peki, ne mi yapacaksın? Günlük olarak olumlama yap. Ayrıca hedeflerini belirle ve midene kötü şeyler sokma.

5. DÜZENLİ UYU

Vücudumuz 24 saatlik döngü boyunca işlemeye devam ediyor. Biyolojik saatin ise hormonlarının salgılanması üzerinde oldukça etkili. Kringoudis, “Doğru zamanda uyuman gerekiyor; en doğru zaman ise akşam 22.00 ve sabah 06.00 arası” diyor.

6. ALKOLE LİMİT KOY

“Alkol, östrojenle benzerlik gösteren, yumurtlama ve reglini etkileyen bileşenler içeriyor.” Uyarı: Haftada iki kadehten fazlası dengeni bozabilir (hem hormonlarını, hem de bankadaki hesabını).

7. DENGELİ EGZERSİZ YAP

Egzersiz yapmak stres hormonu kortizolü vücudundan atmaya yardımcı olur ama bunu başarmak için de tavşanlar gibi zıplamana gerek yok. American College of Sports Medicine’in araştırmasına göre, yoğun egzersiz yapan kadınların yüzde 44’ünü kronik regl gecikmesi (amenore) sorunuyla karşılaşıyor. Kringoudis’in önerisi, egzersiz programını yoga, pilates ve yürüyüşle dengelemen.

8. D VİTAMİNİ AL

“Hormon dengeleyici içeriklerin tetikleyicisi olan D Vitamini, hormonlarını, ruh hâlini ve bağışıklık sistemini düzenlemeye yardımcı oluyor. Tek ihtiyacın olan şey, günde yalnızca 15 dakika (hava bulutlu olsa bile) güneşe çıkmak.”

DOĞURGANLIĞI ARTTIRAN 3 GÜNLÜK BESLENME PLANI

Kahvaltı Ara öğün Öğle yemeği Ara öğün Akşam yemeği

1.Gün Yumurta Elma ve fıstık ezmesi Tatlı-ekşi soslu tavuk sote Yoğurt ve bir avuç taze fındık Izgara somon ve mevsim sebzeleri

2.Gün Chia tohumu eklenmiş tam yağlı yoğurt Keçi peyniri ve zeytin Avokado, armut ve cevizli salata Çikolatalı mousse Şiş kebap ve yeşil salata

3.Gün Mantar, ıspanak ve domatesli omlet Hindistan cevizi suyu ve orman meyveli smoothie Ispanak ve lorlu tart Şekersiz, doğal meyve cipsi Köri soslu bal kabağı sote

AKLINDA OLSUN!

REGL DÖNEMİNİN EN YOĞUN ZAMANLARINDA GERÇEKLEŞEN ÖSTROJEN SALGINI, SEKS İSTEĞİNE ZİRVE YAPTIRABİLİR.

KAYNAK: SANTA BARBARA KALİFORNİYA ÜNİVERSİTESİ