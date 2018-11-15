HORMONLAR SEKS HAYATINI NASIL ETKİLİYOR?

Hormonların seks hayatını doğrudan etkilediğini biliyor muydun? İşte kanıtları…

Regl döneminde seks

Regl döneminde partnerine karşı fiziksel açıdan daha az ilgi duyabilirsin. Bu seni endişelendirmesin. Okuyacak erotik bir kitap veya seks oyuncağı edinmen sorunu çözebilir. Şayet regl döneminde seks yapmayı tercih edenlerdensen, bu durum cinsel hayatın için bir avantaja da dönüşebilir çünkü çok da korkunç olmayabilir. Zira bu dönemde orgazm olasılığı daha yüksek. Orgazm aynı zamanda regl ağrılarına ve kramplarına da iyi gelebilir. Regl döneminin hemen sonrası yatakta yeni şeyler denemek için en uygun zaman çünkü seks hormonların en yüksek noktada seyreder. Yumurtlama döneminde cinsel dürtülerin artar ancak unutma ki bu dönem aynı zamanda en doğurgan dönemindir.

Fantezileri deneme isteği- Progesteron

Regl dönemindeki progesteron hormonu salgılanması sırasında, daha önce hiç denemediğin seksüel fantezileri gerçekleştirme isteği duyabiliyorsun. Portsmouth Üniversitesi’nin araştırmalarına göre bu dönemde libidon seni rutin bir cinsel ilişki değil de, yeni ve farklı deneyimler yaşamaya ya da düşünmeye yöneltiyor.

Seksi görünümün sırrı- Oksitosin

Oxford Journal of Human Reproduction’ın araştırmalarına göre, yumurtlama dönemine girdiğinde, yani reglinden iki hafta önce oksitosin hormonu sayesinde en çekici hâlini yaşıyorsun. Yüzün ve göğüslerin daha simetrik gözüküyor, dudakların ve yanakların pembeleşiyor. Bu dönemde çevrendeki erkekler kokundaki ve sesindeki değişimi hissedebiliyorlar. Şans diye buna derler!

Erotik rüyaların sırrı

The Kinsey Institute’un araştırmalarına göre, doğum kontrol hapı kullanmayan kadınlar, kullananlara oranla daha fazla fantezi kuruyor ve erotik rüyalar görüyor. Zira hap kullanımı libidoyu tetikleyen hormonları azaltıyor.

Flört etme isteği- Feromon

Burnunda; sosyal ilişkilerini düzenleyen feromon hormonlarına karşı duyarlı olan bir alıcı hücreler kümesi bulunuyor. Bu bölge vomeronasal organı olarak nitelendiriliyor. Eğer vomeronasal organın, karşınızdaki kişinin yaydığı feromon hormonu kokusundan hoşlandıysa onunla flört etme isteği duyuyorsun. Bu durumda burun deliklerin genişliyor, yanakların, dudakların kızarıyor, göğsün kabarıyor ve nefesin sıklaşıyor.

Öpüşme sırasında salgılanan hormonlar

Rutgers Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre erkekler ağız açık bir şekilde, ıslak öpüşmeye bayılıyorlar. Zira tükürük testosteronu artırıyor. Ancak kadınlar daha duygusal öpüşmeden yanalar. Aynı araştırma sonucunda; uzun süre birlikte olan çiftlerin öpüşme sırasında salgıladıkları hormonlar nedeniyle birbirlerinin kişilikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi oldukları da ortaya çıkmış.



