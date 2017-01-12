HOLLYWOOD YILDIZLARI GİBİ IŞILDAMA SIRASI SENDE!





Hydra Facial; yüz, boyun ve dekolte başta olmak üzere nemini ve elastikiyetini kaybetmiş, sivilcelenmiş, lekelenmiş ve yapısı bozulmuş cilt dokusuna güvenle uygulanan, temizleme, yenileme, nemlendirme işlemlerinin yapıldığı kombine bir medikal bakımdır.

Hydradermabrazyon yöntemi ilk defa cilt temizleme, soyma, yenileme, nemlendirme, antioksidan koruma, akne tedavisi işlemlerinin kombine edildiği sistemdir. Daha aydınlık, güzel ve genç bir cilde konforlu bir şekilde ulaşmayı sağlayan sıvı-dermabrazyın teknolijisidir. Her cilt tipine uygun Hydro Facial cilt kırışıklıkları, cilt lekeleri, siyah noktalar, büyük gözenekler, yağlı cilt problemleri ve akne tedavisinde mükemmel sonuçlar vermektedir.

Ciltteki problemlerin türüne göre, her yaş grubuna uygulanan bilen Hydra Facial haftada 1 ve 4 ya da 6 seanslık kürlerle kesin sonuçlar vermektedir.

Daha temiz, ışıltılı bir cilde kavuşmak için, www.estesense.com.tr adresini ziyaret edip randevu alabilirsiniz. Cildinize yapacağınız yatırımlar, gelecekte sizi yaşlanmaktan koruyacaktır.

