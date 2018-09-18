HIZLI YEME ALIŞKANLIĞINA KARŞI YAPMAN GEREKENLER





Sen de yemeğini hızlı yiyenlerden misin? O zaman biraz yavaşlama zamanı geldi küçük hanım! Yavaş yeme alışkanlığı kazanmanın sırları haberimizde…

Hızlı yemek yeme alışkanlığı, başta mide ve bağırsak hastalıkları olmak üzere, yaşam kalitesini önemli oranda etkileyen sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yemeği belirli bir hızda ve sindirerek tüketmek ise keyifle yenen sofradan kalkarken vücuda sağlık kazandırıyor.

Sindirim ağızda başlar

Sindirim, genel algının aksine mide de değil ağızda başlar. Ağızda çiğnenen besin maddeleri daha küçük parçalara bölünür, yüzeyi genişler ve ağız salgısı (tükürük) ile karışır. Tükürükte bulunan enzimler, sindirime yardımcı olur ve besin maddeleri mide sindirimi için daha hazır hale gelir. Hızlı yemek yeme sonucunda besin maddeleri mideye tam sindirilmemiş bir halde ve daha büyük lokmalar halinde ulaşır. Besinler sindirim için hazır olmadığından da mide daha fazla efor harcar, yorulur ve beraberinde de hazımsızlık, dolgunluk hissi, yanma, şişkinlik ve ağrı gibi şikayetler ortaya çıkar.

Hızlı yemek doyma duygusunu ortadan kaldırır.

Mide ve beyin senkronize çalışmaktadır. Bu nedenle yemek yerken alınan bir lokmanın mide tarafından karşılanması ve uyarının beyne gidip doyma merkezini uyarması ortalama 20 dakika sürer. Vakit kazanmak için hızla yenilen bir yemek, beynin doyma merkezini geç uyarır ve beyne doyma ile ilgili mesajı da geç ulaştırır. Bu davranış bir alışkanlık haline geldiğinde ise doyma merkezi uyarılmadığından daha fazla yemek yenmiş olur. Hızlı yemek yeme bir süre sonra kronik hale geldiğinde obezite ve metabolik sendrom gelişimine yatkınlığı artırır. Aşırı kilo da diyabet ve kalp-damar hastalıkları ve inme gibi önemli sorunlara davetiye çıkarır.

Yemek sonrası yürüyüş hazmı kolaylaştırır

Besinlerin yavaş yavaş ve sindirilerek yeme alışkanlığının toplum tarafından kazanılması çok önemlidir. Çünkü sağlıklı bir yaşamın başka bir anahtarı,ne tüketildiği kadar nasıl ve ne şekilde tüketildiğinde de gizlidir. Yemek sonrası aktivite de sağlık için gereklidir. Akşam vakitlerinde yapılan yürüyüşler midenin hazmını kolaylaştırır, böylelikle besinler daha hızlı bir şekilde çözülür.

Yavaş yemek yeme vücuda sağlık kazandırır

Yavaş yenilen yemek sayesinde mide de yanma, ekşime, dolgunluk hissi oluşma riski en aza iner. Bu da yemeği daha keyifli hale getirir, besinlerden tat almayı sağlar.

Yavaş yeme ve besinlerin iyi çiğnenmesi ile sindirim ve besinlerin emilimi artar.

Besinlerin iyi çiğnenmesi, özellikle pişmemiş çeşitli meyve ve sebzelerin sindirimi için oldukça önemlidir.

Yavaş yemek yeme alışkanlığı kazanmak için öneriler

Hızlı yemek yeme alışkanlığını bir anda değiştirmek mümkün değildir. Fakat yemek yeme süresini uzatmak için bazı önerilere uymak yararlı olabilir.

Yemek yerken;

1- Beslenme ortamının rahat olmasına dikkat et.

2- Ara öğünler ile açlığını dengele.

3- Yemeklerinin çok sıcak olmamasına dikkat et.

4- Yemek yerken sohbet et.

5- Her lokmada çatalı, bıçağı ya da kaşığı elinden bırakıp diğer lokmada tekrar alın.

6- Loş ışıkta ve televizyon izlerken yemek yemeyin.

7- Çiğnemek için uzun süre harcamanı gerektiren yüksek lifli besinleri seç.

8- Stresliyken yemek yeme.

9- Yemek partnerini doğru seç; yavaş yemek yiyenlerle sofraya otur ve onlara ayak uydur.

Kaynak: Memorial Dicle Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Remzi Beştaş



