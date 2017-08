HIZLI KİLO VERMEK HAKKINDA BİLMEN GEREKEN 5 ŞEY

Ve de gerçekte ne kadar hızlı kilo verebileceğine dair yanıtlar…

Konu zayıflama olduğunda diyet programlarından detoks çaylarına kadar birçok ürün hızlı zayıflatma iddiaları taşıyor. Peki işler bu kadar kolay mı? Kısa sürede sağlıklı bir şekilde büyük kilolardan kurtulabilir misin?

Diyetisyen Luren Harris-Pincus, 20 yıllık meslek hayatı boyunca hızla kilo verip de kilosunu muhafaza edebilene rastlamamış. Hatta, bu yolla zayıflamayı seçen insanların daha fazla kilo aldıklarına şahit olmuş.

The Centers for Disease Control ve The National Institutes of Health tarafından yapılan bir araştırma ise haftada yarım ile 1 kilo arasında, yavaş yavaş zayıflamak gerektiğinin altını çiziyor. Yaklaşık yarım kilo yağ verebilmek için aşağı yukarı 3.500 kaloriden kurtulmak gerektiği düşünüldüğünde, haftada yarım kilodan kurtulabilmek için günlük 500 kalorilik bir kalori kesintisi yapmak yeterli olabilir.

Peki hızlı kilo vermeye çalıştığında neler oluyor? Bu hamlen sana ne gibi zararlar getiriyor; onlara bakalım.