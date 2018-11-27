HIV VE AIDS HAKKINDA BİLMEN GEREKENLER

İstatistikler, dünya genelinde yaklaşık 40 milyon kişinin bugüne kadar AIDS nedeniyle öldüğünü, 2017 rakamlarına göre 37 milyon insanın HIV ile yaşadığını gösteriyor.

HIV virüsünün bağışıklık sistemine zarar vermesiyle tüm vücudu ele geçiren AIDS, bugüne kadar yaklaşık 40 milyon kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. HIV/AIDS hakkında Ortak Birleşmiş Milletler Programı (UNAIDS) 2017 yılı rakamlarına göre dünya genelinde yaklaşık 37 milyon insan HIV ile yaşıyor. Bunun ne yazık ki 1.8 milyonu 15 yaşından küçük.

AIDS hakkında farkındalık oluşturmak, HIV ile mücadele eden insanların birbirlerine destek olması ve bu hastalıktan dolayı hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla her yıl 1 Aralık’ta dünya genelinde etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl ‘Durumunuzu bilin’ temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında kişinin durumunu bilmesinin önemi vurgulanacak. HIV testlerine erişimin önündeki tüm engellerin kaldırılması için çağrıda bulunulacak.

Türkiye’de HIV vakaları artış gösteriyor

Türkiye, dünyada HIV vakalarının en çok arttığı üçüncü ülke konumunda yer alıyor. Önümüzdeki 10 yılda bu rakamın hızla artmasının beklendiğini hatırlatan Uzm. Dr. Şafak Göktaş, 1 Aralık Dünya AIDS Günü vesilesiyle HIV pozitif tanısı konulan kişileri dışlamadan, damgalamadan kucaklamamız gerektiğinin altını çiziyor. Günümüzde HIV pozitif hastaların düzenli olarak günde 1-2 ilaç kullanarak normal yaşam süresini yakalayabildiğinin altını çizen Göktaş, “Bu nedenle HIV pozitif olduğunu saptanan kişiler hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmamalı ve geleceğe umutla bakmalı” diyor.

HIV ve AIDS arasındaki fark nedir?

HIV ve AIDS’in aynı anlamlara sahip olmadığını ifade eden Göktaş, şunları söylüyor:

“HIV, bağışıklık yetmezliğine sebep olan bir virüs iken, AIDS ise HIV virüsü kapan kişinin hiçbir tedavi almaması durumunda 6-10 yıl sonrasında varacağı son hastalık evresidir. Bu iki kavramı birbirinden net bir şekilde ayırt etmek gerekiyor. Günümüzde, erken tanı konduğu için AIDS evresine gelmeden HIV pozitif vakalar belirlenerek tedaviye başlanıyor.”

İlaçlar düzenli kullanıldığında normal yaşam süresine ulaşılabilir

Genellikle kişinin HIV pozitif olduğunu yeni öğrendiğinde derin bir üzüntü yaşayabildiğini ve geleceğe dair umutsuzluğa kapılabildiğini anlatan Uzm. Dr. Şafak Göktaş, HIV ve AIDS’in Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ölümcül hastalıklar listesinden çıkarılarak, kronik hastalıklar listesine alındığının altını çiziyor. Bundan yaklaşık 15 sene önce, HIV pozitif olan bir kişi 9-10 ilaç kullanmak zorundayken, şu an günümüzde bu sayının sadece 1-2 olduğunu söyleyen Göktaş, bak ne diyor: