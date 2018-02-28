HiPP ORGANİK İÇERİKLİ BABYSANFT, YENİ KREM SERİSİ İLE ARTIK TÜRKİYE’DE





Dünyaca ünlü Organik Hammadde işleyicisi olan Alman markası HiPP, Babysanft bakım ürünlerini ve yeni krem serisini Mehmet Ustaoğlu İletişim Danışmanlığı tarafından, Akaretler W Otelde Otel’de basına ve bloggerlara özel davette tanıttı.

“Yok konsepti” ile hazırlanan HiPP Babysanft Bakım ürünlerinde alerji yaratabilecek veya cilde zarar verebilecek hiçbir madde bulunmaz. İçeriğindeki malzemeler “mümkün olduğunca az, gerektiği kadar çok” felsefesine göre formüle edilmiştir.

Gerçekleşen lansmanda HiPP Türkiye Pazarlama Müdürü Emine Arslan;

“HiPP Bakım ürünlerinde Organik Badem yağı ile birlikte sadece cildin yapısındaki yağlara benzer özellikteki bitkisel kaynaklı yağlar kullanılır. Cildin hava almasını engelleyen mineral yağlar kullanılmaz. Renklendirici, alerjen bileşenler, esansiyel yağ, poli etilen glikol (PEG), hayvansal hammaddeler ve paraben kullanılmaz. Tüm HiPP bakım ürünlerinin güvenilirliği dermatolojik olarak test edilip onaylanmıştır. ”

Babysanft Bakım Ürünleri

HiPP Babysanft bakım ürünleri cildin doğal koruma mekanizmasını güçlendiren özel HiPP Cilt Koruması içerir(CM Glukan). Bu sayede bebeklerin hassas ve narin cildini besleyip nemlendirirken, doğal yoldan kendini korumasına yardımcı olur. HiPP bebek ürünlerinin hepsi organik badem yağı içeren; Sos pişik kremi, Bebek bakım yağı, Yoğun bakım kremi, Vücut losyonu, Bakım yağı, Saç ve Vücut Banyo jeli, bebek şampuanı, Bebek el yıkama köpüğü, Banyo köpüğü ile temizlik, Bakım mendilleri, Çocuk Bakım Kremi, Hassas Nemlendirici Krem ve Türkiye’de bir ilk olan Organik çocuk dudak nemlendiricisi bulunuyor.



