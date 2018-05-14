HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞINI TANIYALIM





Çok sevdiğimiz Hindistan cevizi yağının satış oranı günden güne artarken, hakkında yapılan araştırmalar da aynı oranda artıyor.

O, atıştırmalık toplarımızın ve vegan “raw” ara öğünlerimizin baş kahramanı. Kilerimizde kendine kalıcı bir yer edindi bile. Yazın sıvı olup kavanozlardan akan, kışın ise kaya gibi sert olan bu güzel kokulu yağı biraz daha yakından tanıyalım mı?

Diyetisyen Teresa Boyce, “Hindistan cevizi yağı, Hindistan cevizinin kuru kısmının yağlı bileşenlerinden oluşuyor. Kısacası yağ, Hindistan cevizinin bu kuru kısmın ezilmesi ve sıkılması yoluyla elde ediliyor” diyor. Evet, rafine edilmemiş bu yağda kötü kimyasallar bulunmuyor ve bu bir avantaj. Ancak içinde ne yazık ki bolca doymuş yağ da bulunuyor (yüzde 92’si doymuş yağlardan oluşuyor). Bu yönüyle de bol bol yiyebileceğin besinler sınıfına girmiyor. Avustralya Diyetisyen Birliği Sözcüsü, Diyetisyen Nicole Dynan, “Doymuş yağların kötü kolesterolü (LDL) yükselttiğini, dolayısıyla da kalp krizi riskini arttırdığını biliyoruz” diyor.

DENGEDE KAL

Hep kötü haber verecek değiliz. Şimdi de Hindistan cevizinin iyi taraflarından bahsedelim. Kendisi kötü kolesterol dışında iyi kolesterolü (HDL) de yükseltiyor. Bu da vücudunun işlenmiş ve doymuş yağ oranından daha az endişelenmesi anlamına geliyor. Ancak Dynan’a göre bu, yemeklerimize bolca Hindistan cevizi yağı eklemek için yeterli bir neden değil: “Çok daha sağlıklı olan pek çok yağ alternatifi var” diyen Dynan’ın tavsiyesi ise doymuş yağ oranı düşük olan natürel sızma zeytinyağı, avokado, kanola veya makademya yağı.

Peki, tam olarak ne kadarı için “çok fazla” diyebiliriz? Uzmanlar, doymuş yağ oranının günlük toplam enerji alımının yüzde 10’undan fazla olmaması gerektiğini vurguluyor. Bir çorba kaşığı (20 ml) Hindistan cevizi yağında 18 gramdan fazla doymuş yağ bulunuyor. Bu da günlük alman gereken oranın yaklaşık tamamı. Kısacası, günde bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını lattene ekliyor ya da omletini onunla pişiriyorsan korkmana hiç gerek yok. (Ama bu durumda tereyağından vazgeçmen gerekiyor.)

Kalorisi mi? Diğer yağlarla hemen hemen aynı. Bir çorba kaşığında yaklaşık 170 kalori bulunuyor. Ancak onu ne kadar tüketmen gerektiği yaşam tarzına göre farklılık gösteriyor. Çünkü ihtiyaçlar, kişiden kişiye değişiyor. Boyce, “Kişinin sağlık hedefleri, sorunları ve o anki beslenme durumu bu konuda önemli rol oynuyor” diyor ve ekliyor; “Bazı danışanlarım haftada birkaç kez tüketirken, sporcu olan danışanlarım her gün tüketiyor. Çünkü onlar için ana güç kaynaklarından biri.”

Gördüğün gibi, yağlardan korkman için bir nedenin yok. Sadece tükettiğin miktarın sana uygun olduğundan emin olman gerekiyor.

HARİKA BİR EGZERSİZ ARKADAŞI

Hindistan cevizi yağının kült olmasının bir başka nedeni ise orta zincir trigliseritleri (kısaca MTC) içermesi. MTC’ler Hindistan cevizi yağındaki yağ asitlerinin kombinasyonu ve vücutta belli bir işleve sahip. Boyce, MTC’lerin harika bir egzersiz arkadaşı olduğunu söylüyor: “İştahı azaltma, kilo verme, daha iyi kavrama, bağışıklığı destekleme, enerji sağlama ve daha iyi atletik performans gibi pek çok faydası bulunuyor.”

Hindistan cevizi yağı yemeklere eklemek için sağlıklı (yüksek ısıda kullanılabiliyor), vegan tatlılara eklemek için de leziz bir malzeme. Ayrıca cilt için de doğal bir kurtarıcı niteliğinde. Makyaj çıkarmak için kullanılabiliyor ve cilde mucizevi bir şekilde nemini geri kazandırıyor. Peki onu mutfak kilerinden sonra banyodaki güzellik dolabımıza da taşımalı mıyız? Bu aslında tamamen sana kalmış. Eğer kokusunu ve cildine verdiği hissi seviyorsan kullanabilirsin.

Boyce, her zaman olduğu gibi önemli olanın dengeli bir yaklaşım olduğunu ifade ediyor: “Benim tavsiyem doymuş yağları kararında, dengeli bir beslenmenin parçası olarak tüketmek.” Son dönemde onu karalayan yazılar okuduysan ve kafan karıştıysa rahatla: Hindistan cevizi yağı bir deney tüpünden değil, bir ağaçtan çıkıyor. O yüzden kendisiyle vedalaşmana gerek yok. Sadece diyetine eklerken küçük porsiyonlarla yetin ve daha büyük porsiyonları cildine ayır.



