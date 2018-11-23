HİNDİLİ VE TÜRK ACI BİBERLİ TOST İLE KENDİNİ ŞIMART!





Dünyanın en büyük gastronomi fuarı Sirha İstanbul, 29 Kasım – 01 Aralık‎ tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fuarın en çok dikkat çeken etkinliği yemek pişirme sanatına yepyeni bir bakış açısı getirmeyi hedefleyen Omnivore olacak.

‘Food Truck’ konsepti ile tanınan Rus şef Ivan Shishkin’in Delicatessen’i açtığı ilk günlerden beri sunduğu Hindili ve Türk acı biberli tost tarifini senle buluşturuyoruz. Kendini biraz şımartmaktan zarar gelmez!

Hindili ve Türk acı biberli Tost:

Kızarmış hindi:

Bir bütün hindi göğsü

50 gram tuz

40 g şeker

20 g isot

Tuz, karabiber ve pul biberi karıştırın. Hindiyi bu karışım ile ov. Büyük bir kaseye yerleştirin ve streç film ile üzerini sarıp buzdolabına yerleştir. Bir gece beklet.

Fırınınızı 90 dereceye ayarla.

Hindiyi kaseden çıkararak alüminyum ile sarın ve fırına yerleştirin. Isısı 64 dereceye gelince alüminyumu çıkar ve etin suyunu bırakmasını bekle.

Soğan şurubu

300 g şeker

100 ml soğan suyu

200 ml kırmızı şarap

150 ml kırmızı şarap sirkesi

50 ml balzamik sirke

50 ml zeytinyağı

5 g deniz tuzu

4 g havanda ezilmiş seşuan biberi

1 büyük beyaz soğan (8 parçaya ayırarak yapraklarına ayır)

Soğan suyunu ve şekeri ufak bir tencereye dök ve 10 dakika boyunca orta ateşte şeker eriyinceye dek pişir.

Ateşten çek ve içine şarabı dök. İyice karıştır ve listedeki diğer malzemeleri dök. Kaynayıncaya dek orta ateşte bir 10 dakika daha pişir. Hazırladığın şurup bal gibi bir kıvama gelinceye dek bekle. Soğumasını bekle.

Sandwich:

Brioch veya büyük dilimli kızarmış tost ekmeği

1 yumurta

1 gram tuz

15 gram tereyağı

50 ml süt

150 gram ince kesilmiş hindi

60 gram soğan şurubu (hızlıca tekrar ısıt)

10 gram isot

Bir kasenin içinde yumurtayı, sütü ve tuzu karıştır. Ekmeği içine yerleştirin ve tüm karışımı emmesini sağla. Tereyağını bir tavada erit ve orta ateşte pişmesi için ekmeği üzerine yerleştir. İki tarafı da altın rengi oluncaya dek bekle. Fazla yağı emmesi için kağıt bir havluya ekmeği sar.

Tabağı ekmeği yerleştir. Hindiyi 90 derecelik fırında tekrar ısıt. Kurumasına izin verme.

Hindiyi ekmeğin üzerine yerleştir. Üzerine soğan şurubunu ekleyin ve son olarak da isotu üzerine serpiştir.

IVAN SHISHKIN HAKKINDA:

Ivan shishkin 2011 yılında Deauville’de gerçekleşen Omnivore’a katılan ilk Rus yarışmacı. Studio Design’ın kurucusu olan Shishkin, aynı zamanda konsept araba tasarımcısı, motor yarışmacısı, fotoğrafçı ve gazeteci geçmişi ile de dikkat çekiyor. 2008 yılında ise mutfağa ve özellikle ekmek yapımına duyduğu ilgi ön plana geçti. 2012 yılında Moskova’nın ilk ‘Food Truck’ını kurdu ve ardından Deslicatessen ve Yunost kafelerini yine Moskova’da açtı. Shishkin yeni projelerle gastromoni hayatına devam Ukrayna’da devam ediyor.



