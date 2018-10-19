HILLTOWN COFFEEWEEK, 3 KASIM’DA BAŞLIYOR!





İstanbul’un Anadolu yakasında ziyaretçilerine yeni nesil alışveriş merkezi deneyimi yaşatan Hilltown AVM, 3-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği ‘Hilltown CoffeeWeek’ ile kahve tutkunlarına benzersiz bir deneyim yaşatacak.

Sıradışı neoklasik mimarisi, kolay ulaşılabilir lokasyonu, seçkin markaları, alışveriş caddelerinde konumlanan cafe ve restoranlarındaki lezzetleri ile ziyaretçilerine farklı bir alışveriş-yaşam alanı sunan Hilltown AVM, Hilltown CoffeeWeek ile yeni bir gastronomi etkinliğine imza atıyor.

Alışveriş ve eğlence kasabası konseptinde misafirlerini ağırlayan Hilltown AVM, 3-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Hilltown CoffeeWeek ile ziyaretçilerine benzersiz bir kahve deneyimi yaşatacak. Birbirinden lezzetli dünya kahvelerinin indirimli fiyatlarla Hilltown restoranlarında satışa sunulacağı Hilltown CoffeeWeek’te ziyaretçiler aynı zamanda, düzenlenen workshoplarda kahve uzmanlarından 3. nesil kahve demleme yöntemleri hakkında bilgiler alıp, tadım yapacak.

Tasty Talks’un İlk Konuğu Plaza Gurmesi Yolaç Özcan ve Cenk Girginol

Hilltown AVM, Hilltown CoffeeWeek kapsamında, alanında uzman konukları ‘Tasty Talks’ söyleşileriyle zemin katta bulunan etkinlik alanında ağırlayacak. Tasty Talks’un ilk konukları kahve alanında sertifikaları olan sosyal medya fenomeni Plaza Gurmesi – Yolaç Özcan ile kahve eğitmeni ve gastronomi yazarı Cenk Girginol olacak. MOC’un kahveleri, Midpoint’in özel ikramları ve Lokum Atölyesi’nin birbirinden lezzetli lokumları ile Plaza Gurmesi – Yolaç Özcan ve Cenk Girginol, 3 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da Hilltown AVM ziyaretçileriyle bir araya gelecek.

Program:

3 Kasım Cumartesi / 16.00- Tasty Talks

Cenk Girginol – Plaza Gurmesi (Yolaç Özcan)

4 Kasım Pazar / 13:00- MOC Kahve Demleme Teknikleri Workshop



