Hillside Beach Club’dan Aİlelere Özel Bİr Hafta: “Family Time”





Zor beğenenlerin gözdesi Hillside Beach Club, 11-17 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek “Family Time” haftası ile ailelere eşsiz bir deneyim yaşatacak. Anne-baba ve çocukların birlikte katılabileceği “Family Time” haftası için özel hazırlanmış atölye ve aktiviteler, ailelere okullar açılmadan geçirilecek keyifli bir tatil imkanı sunacak.

Yenilikçi uygulamaları ile ilklerin öncüsü konumunu yıllardır koruyan, birçok tatil köyünün izinden gittiği Hillside Beach Club, ailelerin çocukları ile birlikte eğlenceli ve dopdolu bir tatil geçireceği Family Time haftası ile yine bir ilke imza atacak. Çocukların ebeveynleri ile kaliteli vakit geçirme imkanı bulacağı, yaratıcı hobilerle tanışacağı ve yeni arkadaşlar edineceği özel haftanın sonunda aileler Hillside’dan unutulmaz anılarla dönecek.

Hillside Beach Club Family Time haftası için ailelerin keyifle vakit geçirecekleri birbirinden renkli atölye ve etkinliklerden oluşan özel bir program hazırladı. Masalların canlandırıldığı ve konusuna uygun obje ve süslemelerle çocukların oyun yolu ile eğitildiği “masal atölyesi”, çocukların ana sanat akımları hakkında bilgi alarak kendi stillerinde yeni bir sanat eseri yarattığı “artfolio”, sağlıklı gıdalar ile sevimli tabaklar tasarlanan “mutlu tabaklar”, “pizza ve çikolata” yapımı ile “sağlıklı meyve suyu” atölyeleri bu eğlenceli haftanın öne çıkan etkinliklerinden. Hillside’ın muhteşem doğasına gizlenmiş, ipuçlarının takip edilerek oynandığı hazine avı ise çocukların içindeki maceracı ruhu tetikleyecek.

Atölyelerin yanı sıra aile-çocuk yoga dersleri, deniz üzerine kurulan platform ile sahilden izlenen aile filmi geceleri, günbatımında aile tekne turu ve çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Hillside’ın sessiz plajı Silent Beach’de düzenlenecek çadır kampı da Family Time haftasını renklendirecek.

Okullar yeni eğitim-öğretim sezonuna merhaba demeden, ailecek geçirilebilecek en değerli anlara eşlik edecek “Family Time” haftası 11-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Aileler Fethiye’nin güneşi ile bitmeyen yazın keyfini sürerken, huzur dolu bir tatil hayalini de gerçekleştirecek.

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