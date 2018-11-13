HILARY DUFF BEBEĞİNİN PLASENTASINI İÇTİ





Hilary Duff, geçtiğimiz günlerde doğan bebeğinin plasentasını içeceğine katıp içtiğini söyledi.

Hilary Duff, ünlüler arasında hayli popüler olan yeni doğan bebeğin plasentasını yeme’ modasına uydu. Ancak araştırmalar çiğ, pişmiş, hap şeklinde plasenta yemenin herhangi bir faydası olmadığını gösteriyor.

25 Ekim’de adını Banks Violet adındaki kızını dünyaya getiren Duff, bebeğinin plasentasını meyveli bir içeceğe ekleyerek içti. Ve bunun 10 yaşından beri içtiği en güzel meyveli içecek olduğunu söylüyor.

Daha önce bu deneyimi yaşayan ünlüler arasında Kim Kardashian ve January Jones yer alıyor. Kim Kardashian da plasenta yemenin kendisini zinde ve sağlıklı hissettirdiğini düşünüyor.



