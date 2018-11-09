HİJYENİK PED KULLANIMI HAKKINDA BİLMEN GEREKENLER





Araştırmalar, kadınların hayatları boyunca ortalama 11 binden fazla ped ya da tampon kullandığını gösteriyor. Peki vazgeçilmezimiz olan hijyenik pedleri seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Pedler nasıl doğru kullanılabilir?

IPSOS’un, Türkiye’de 12 ilde 15-40 yaş arası kadınla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre, regl döneminde yaşanan en büyük problemlerin başında tahriş ve kaşıntı geliyor. Periyodu boyunca hijyenik pedini uzun aralıklarla değiştirenler bu problemleri daha yoğun yaşıyor.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Emel Güngör konuyla ilgili olarak; “Tekrarlayan genital kaşıntılar ve bazen buna eşlik eden vajinal akıntılar çoğu zaman mantar enfeksiyonuyla karıştırılmaktadır. Oysa bu şikayetlerin sebebi hijyenik pedlerin yanlış kullanımı olabilir” diyor.

Hijyenik pedlere bağlı şikayetlerden, içeriğinde bulunan iritan ve/veya alerjen maddelerin sorumlu olabileceğini belirten Prof. Dr. Emel Güngör, başlangıçta hafif bir kızarıklık, deride hassasiyet ve rahatsızlık hissi veren bu şikayetlerin hayat kalitesini olumsuz etkileyebileceğini söylüyor.

Hijyenik pedleri seçerken dikkat etmen gerekenler

Bu şikayetleri ortadan kaldırmak için dikkat edilmesi gereken konuları da Güngör şöyle sıralıyor:

“Hijyenik pedleri seçerken içeriğinin incelenmesi önemli. Cilt hassasiyetine neden olabilecek maddeleri içermemesine dikkat edilmelidir. Hijyenik pedleri yoğun günlerde 2-3 saatte bir, diğer günlerde ise günde 3-4 defa değiştirmek gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta cildin nemli kalmamasıdır. Ayrıca teri emen pamuklu iç çamaşırları tercih edilmeli ve terleten sıkı giysilerden kaçınılmalıdır.”

Tüm bu konulara dikkat etse de şikayetleri devam eden kişilerin ise mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini de belirtiyor.

