HIÇKIRIKTAN NASIL KURTULURSUN?





Sakin sakin nefes alıyorsun ve sonra… Hık! Artık düşündüğün tek şey bu.

Hıçkırık durduk yere ortaya çıkıyor gibi görünse de aslında diyaframının istemsiz spazmlar geçirmesinin bir nedeni var. Ama merak etme, uzmanlarımızın önerileriyle seni bu sinir bozucu durumdan kurtaracağız.

Dr. Alex Roher, yaşadığın spazmların -o tuhaf, karakteristik “hık” sesini çıkaran şeyin- ses telleri arasındaki boşluğun eş zamanlı olarak kapanmasına neden olduğunu söylüyor. Aşırı yemek yemek, reflü, alkol, gazlı içecekler ya da duygusal stres hıçkırığı tetikleyebiliyor. Hıçkırıklar aşırı sinir bozucu olsa da, Roher çoğu durumda kısa bir süre sonra geçeceğini söylüyor.

Tetik noktası terapisi konusunda uzman olan Dr. Michele M. Macomber, hıçkırıktan kurtulmak için kendisinin yıllardır gözlemlediği ve denediği yöntemleri şöyle anlatıyor: “Bir kaşığın ucuyla ya da diş fırçasının arkasıyla küçük dilini uyarabilir, bir parça kuru ekmek veya bir kaşık toz şeker yutabilirsin.” Dr. Macomber’in dediğine göre bu yöntemler aynı nedenle uygulanıyor: “Küçük diline minik bir tetik noktası terapisi uygulamış oluyorsun. Bu, diyaframın spazm refleksini sakinleştiriyor. Ancak yavaş ve nazik ol ve küçük diline zarar vermemeye çalış.”

Korkarsan Geçer mi?

Florida’daki Multicare Physicians’tan Dr. Faisal Tawwab, hıçkırığı olan birini korkutmanın fayda sağladığına dair hiçbir kanıt olmadığını söylüyor. Ancak, korku senin odağının hıçkırıktan kaymasına ve dolayısıyla diyaframının rahatlamasına neden oluyor olabilir.

Ne Zaman Tedavi Gerektirir?

Diyafram sorunların üç saatten fazla sürüyorsa, Dr. Tawwab doktorun yolunu tutmanı tavsiye ediyor. İnatçı hıçkırıklar için ilaç tedavisi uygulanabiliyor. Dr. David Greuner, her gün birkaç saatten fazla süren hıçkırık krizleri yaşıyorsan ya da hıçkırığın 48 saattir devam ediyorsa doktora görünmeni öneriyor. University of Utah Health’in acil servisinde eczacı olan Cole Sloan, klorpromazin içeren ilaçların revaçta olduğunu söylüyor. Ancak bunun kesinlikle bir tedavi yöntemi olmadığını, ciddi yan etkilerinin olduğunu ekliyor. Hıçkırığı geçiren başka ilaçların içeriğinde ise gabapentin yer alıyor. Bu madde midede GABA asidinin salgılanmasına neden oluyor ve diyaframı yatıştırıyor.

Ancak Dr. Roher, hemen ilaca sarılmadan önce doktorunla durumunu detaylı olarak konuşmanı öneriyor. Nadir vakalarda da olsa, üç saatten uzun süren hıçkırıklar travmatik beyin yaralanması, tümör, menenjit, multipl skleroz (MS) gibi hastalıklardan dolayı ortaya çıkabiliyor.

