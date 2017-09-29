HEY SİRİ, BURAYA BAK!





“Her” filmini izlemiş miydin? Görünen o ki, yakın gelecekte benzer senaryolarla karşılaşmamız mümkün: Siri ya da Alexa gibi sanal asistana sahip olanlarla yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 76’sı sanat asistanla konuşmanın onlara çok normal geldiğini söylemiş. Üstelik araştırmalar sözlü olarak bilgi edinmenin, ekrandan bilgi okumaktan daha kolay geldiğini gösteriyor. Madem durum böyle, sanal asistanınla konuşmayı daha eğlenceli ve kullanışlı hâle getirmeye ne dersin?



Sorularına cevap bul

Cihazlarındaki sanal asistan, gerçeğe dayalı sorularına yanıt verebilir. Soru sorarken “Ayasofya müzesi hangi saatler arasında ziyaret edilebilir?” gibi detaylar ver. Böylece daha tutarlı cevaplar alırsın.

Basite indirgeme

Sadece hava veya trafik durumunu sormakla sınırlı kalmana gerek yok. Alexa, sana sesli kitap ve şarkı listenden bir şarkı açabiliyor.

Mesaj ve e-posta gönder

Stanford Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre telefonun sesli mesaj özelliği, mesaj yazmaya göre üç kat daha hızlı, üstelik imla hatası yapma payı da yüzde 20 az. Ona bir mesaj yazdırmayı dene.

Bazen de eğlen

Bazı sanal asistanlar espri anlayışına da sahip ve can sıkıntını gidermek için sorduğun sorulara ilginç yanıtlar veriyor. Mesela Siri’ye “Erkek arkadaşın var mı?” diye sorduğunda “Dünyevi ilişkilerle ilgilenmiyorum” yanıtını alabilirsin.

Kaynak: Carnegie Mellon’s Human-Computer Interaction Instute’den Araştırma Görevlisi Alex Sciuto

