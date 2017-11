HERKES ZAYIF, Bİ’ BEN Mİ ŞİŞKOYUM!!!

Kilo verme konusunda bir şeylerin ters gittiğini düşündüğün oldu mu hiç? Çabalarının karşılığını alamadığına inanıp da vazgeçmeden önce öğrenmen gereken şeyler var!

Yazı: Diyetisyen Güneş Aksüs

‘Etrafıma bakıyorum da, herkes ne kolay zayıflıyor! Şu kız iki ayda neredeyse 20 kilo verdi. Yani, en azından öyle görünüyor. Hele şu geçen gün gördüğüm, kızıl saçlı olan, her şeyi yiyor ama hâlâ zayıf. Bir tek ben böyleyim! Ne yapsam olmuyor!’

Kendinle ilgili böyle şikâyetlerin mi var? Mesela diyet yapıyorsun, işe yaramıyor. Ya da zayıflıyorsun ama kilonu koruyamıyorsun. Bir türlü başaramayanların her zaman bir bahanesi var. Bu bahanende haklı veya haksız olabilirsin ama artık gerçekleri kendine itiraf et ve etrafındakileri izlemeyi bırak. Genelde, etrafındaki kişilerin ne yaptığını bu kadar yakın takip eden tipler, kendi yaptığı hatalarla ilgilenmeyenler oluyor. Haydi, bugün bu gerçekleri konuşalım çünkü çözüm ancak gerçek soruna yoğunlaştığında sana gelir.

Bu Kız Nasıl Bu Kadar Hızlı Zayıflıyor?

Tüm yediklerinin üzerine her gün pasta, börek yiyen biri, sadece bu pasta ve böreği keserek bile zayıflayabilir! Evet, yanlış duymadın. Ya da her gün bardak bardak şekerli içecek içen biri, bunların light olanını tercih ettiğinde de zayıflayabilir! Yani kötü beslenen biri, beslenmesinde biraz değişiklik yaptığı zaman kolayca zayıflamaya başlar. Hatta hiç su içmeyen biri, günde iki litre su veya iki fincan yeşil çay içmeye başladığında hızla zayıflamaya başlayacaktır. Bu, ödem atmak için çok iyi bir teknik! Su iç, zayıfla.

Ama bu durum senin sinirini bozmasın. Arkadaşın su içtiği için zayıflamıyor; vücuduna zaten ihtiyacı olan şeyi verdiği için ilk zamanlarda daha hızlı zayıflıyor. Bu onun için kötü bir alışkanlığı olumluya çevirmek demek ve vücudumuz böyle değişimlere her zaman iyi cevap verir. Sen zaten iyi beslenen biriysen, senin vücudun sağlıklı beslenmeye alışık olduğu için biraz daha yavaş zayıflıyor olabilirsin.

Aslında yavaş zayıflamak sağlıklı bir tepkidir. Vücudun hızlı zayıflamayı sevmez ve istemez. Hızlı zayıflıyor olman bazen hastalıklara bile sebep olabilir. Beslenme uzmanları bu konuda sürekli uyarır. Ben de hatırlatayım; haftada yarım ila bir kilo arasında vermelisin.

Ayda sekiz, 10 kilo veren arkadaşın ya gerçekten çok kötü besleniyordu ve şu anda çok iyi besleniyor ya da sen 70 kilodan 55’e inmeye çalışıyorken, o 95 kilodan inmeye çalışıyor. Çünkü daha fazla vücut ağırlığına sahip olanlar, daha hızlı zayıflayabiliyor. Belki de bu sebeple senin haftada bir kilo vermen, onun bir buçuk, iki kilosuna eşdeğer olabilir. O yüzden aynı kiloda olmadığın biri ile kendini karşılaştırma!

Aynı Kilodayız Ama Yine de Benden Hızlı!

Aynı yaşlarda aynı kiloda olmanız, aynı hızla zayıflayacağınızı göstermez! İlk başta söylediğim gibi yeme davranışınız aynı değilse, yani ‘dün’ yedikleriniz aynı değilse, bugün yediğiniz aynı olsa bile vücudunuz aynı tepkiyi vermez.

Vücudumuzun bebeklikten itibaren oluşmuş bir hafızası var ve bu hafızaya göre karar veriyor. Zaten sürekli et yiyen biri, protein diyeti yaptığında hiç sonuç alamıyor. İşte vücut hafızası bu kadar etkili! Nasıl ki tipimiz birbirine benzemiyor ise, vücudun metabolik tepkileri de birbirine benzemez. Bunun yanında, arkadaşınla metabolik değerleriniz, hormon seviyeleriniz de aynı değil! Eğer çok yavaş zayıfladığını düşünüyorsan veya hiç zayıflayamıyorsan mutlaka bir check-up yaptırmalı, sağlık kontrolünden geçmelisin.

Her Şeyi Yiyip Kilo Almayan Arkadaş

Hepimizin etrafında var onlardan! Kıskanıyor muyuz? Evet, kıskanıyoruz. Yemek yemeyi çok seven birinin en büyük dileği hem yemek, hem kilo almamak değil midir?

Aramızda bazıları var ki bu anlamda gerçekten çok şanslı. Metabolik hızı daha fazla olan, yediği yiyecekleri hemen kalori olarak kullanabilen bir vücut tipine sahip kadınlar, bir bakıyorsun hamburger yiyor, bir bakıyorsun üzerine tatlı yiyor ama kilosu bir türlü artmıyor!

Sen sarışınsın, o esmer mi? Senin kirpiklerin onunkilerden uzun mu? Boyun daha mı kısa? Bacakların daha mı uzun? Fiziksel görüntündeki tüm farklılıklar gibi, sen kendi anne babana, o da kendi anne babasına benziyor. İnce yapılı bir ailesi olan kişilerin de genelde ince olması zaten genetik bir aktarım. Çoğu bunun için özel bir şey yapmıyor.

Benden duymuş olma ama bazı kızlar da numara yapabiliyor. Çok yiyormuş gibi söyleyip, zayıf kaldığını gösteren ve bundan zevk alan kişiler tanıyorum! İlginç ama gerçek. Örneğin hep beraber dışarı çıkıldığı zaman ne varsa yiyip içen ya da senin davetine geldiğinde masadakilerin hepsini tabağına dolduran o kız var ya, sabahtan beri hiçbir şey yememiş, hatta dünü de sadece çorba ile geçiştirmiş olabilir. Ama sana sanki her gün böyle yiyormuş gibi anlatacaktır. Hemen inanma, bu bazıları için gurur meselesi. Bence konuyu değiştir. Hiç canını sıkma.





Bacakları Nasıl Bu Kadar İnce?

Kilomuz aynı olsa bile vücut şeklimiz aynı olmayabilir; mesela sen geniş bir kalçaya sahipken, onun kalçası daha dardır. Ya da yapı olarak bacakları ince, üst kısmı daha geniş olan arkadaşın kilo alsa bile yalnızca üst kısmı genişliyordur.

İnsanları daha ince veya olduğundan daha kilolu gösteren şeylerden biri vücut oranı, diğeri de yağ-kas oranıdır. Kas oranı fazla olan biri seninle aynı kiloda olsa bile çok daha zayıf görünür. Aksine, zayıf ama yağlı biriyse de bir türlü kendisi ile barışamaz. Mesela büyük göğüslere sahip kadınlar olduklarından daha kilolu görünür. Hatta kıyafet seçimi bile görünümü tamamıyla değiştirebilir. Örneğin, incecik bacakları ve yalnızca biraz göbeği olan biri, tayt üzerine ince uzun bir tişört ile göbeğini örterse oldukça ince görünebilir. Ya da incecik beli olan ama bacakları çok kalın olan biri, dar bir bluz ve bol bir etek ile kendini incecik gösterebilir.

Olduğundan daha zayıf görünmek istiyorsan yapman gereken şey kas oranını arttırman, yağ oranını öğrenmen ve bu oranın 20 kilonun altında olmasına özen göstermen. Yağ oranın zaten 15 kilonun altındaysa seni tebrik etmek lazım!

Zaten iyi beslenen biriysen, vücudun sağlıklı beslenmeye alışık olduğu için biraz daha yavaş zayıflıyor olabilirsin.