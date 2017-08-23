HER YÖNÜYLE SMOOTHIE





Her mevsim evde hazırlanıp tüketilebilecek olan bu özel içecekleri gel her yönüyle konuşalım.

Yazı: Diyetisyen Dilara Koçak

Kelime olarak İngilizcede aynı zamanda güler yüzlü ve ikiyüzlü anlamına da gelen bu içeceğin yüzümüzü güldürdüğü doğrudur. İçerisinde meyve ve isteğe göre sebzeleri barındırdığından, arındırıcı ve besleyicidir. Smoothie temelde sağlıklı bir içecek gibi görünse de hiçbir besin veya besin öğesi günlük ihtiyaçlarımızı tamamen karşılamamıza yardımcı olamaz. Smoothie gibi içecekler günlük beslenmeyi destekleyici nitelikte kullanılabilir. Ancak bütün gün yalnızca bunlarla beslenmek doğru değildir. (İkiyüzlülük burada başlıyor.) Tüm günü sıvı beslenerek geçirmek, sağlık açısından zararlı sonuçlar doğurabilir.

FAYDAYI ZARARA ÇEVİRME

Smoothie’ler doğru hazırlanmadığında yarardan çok zarar da getiriyor olabilir.

Nasıl mı?

Çok Büyük Porsiyon: Hazırlamış olduğun yeşil bir smoothie harika görünüyor olabilir. Peki içine ne kadar yeşillik kattığına dikkat ettin mi? Bir oturuşta yiyeceğinin iki, hatta üç katı kadar yeşillik, o bardağın içinde gizlenmiş olabilir. İdeal ölçülere sadık kalmaya özen göster.

Fazla Kalorİ: Genellikle bir ürünün light veya sağlıklı olduğunu duyduğumuzda, onun kalori de içerdiği aklımıza gelmiyor. Ancak durum pek de düşündüğümüz gibi değil. Bir ara öğün ortalama 150 kalori içerirken, hazırladığın smoothie bu sayının iki katı kadar kalori içeriyor olabilir. Avokado, hurma, fındık ve benzeri kuru yemişler, fıstık ezmesi, yoğurt, meyveli süt, taze sıkılmış meyve suları, yulaf, meyveler ve daha birçok besin kalori içerir. Bu yararlı malzemeleri bol keseden kullanma fikrinden uzaklaş. Ekstra kalori alımına son vermek istiyorsan, içeceğini günlük alman gereken besinleri düşünerek hazırla. Böylece fazladan aldığın kalorileri keserek, içeceğini ara öğün yerine tüketebilirsin. Unutma: Sağlıklı bile olsa, fazladan aldığın her şey vücudunda yağ olarak depolanır.

Yüksek Karbonhidrat, Düşük Lif: Meyveler, içerdikleri antioksidan, vitamin ve minerallerle sağlığımıza olumlu etki etse de, karbonhidratın fazlası her zaman iyi değildir. Tek başına yüksek karbonhidrat tüketimi, birkaç saat sonra seni yorgun ve hâlsiz bırakabilir. Bu, prediyabet veya diyabeti olanlar için özellikle önerilmiyor. Ayrıca katı meyve sıkacağı kullanılarak hazırlanan smoothie’lerde posanın büyük kısmı atıldığı için lif içeriği de azalıyor.

EN DOĞRU ZAMAN HANGİSİ?

Birçok danışanımdan ve sosyal medya takipçilerimden aldığım bu sorunun cevabı çok basit. Doğru porsiyonlarla, içmeyi istediğin her zaman! Smoothie’ler hafif ve meyveli karışımlardan koyu yeşil yapraklı sebzelere kadar oldukça geniş bir yelpazedeki besinleri içerebilir. Dolayısıyla asıl soru en doğru zamanın hangisi olduğu değil, günün belirli saatlerinde hangi besinlerin daha doğru olduğudur.

Güne Güzel Başlangıç: Yeşil smoothie için en güzel öğüne hoş geldin! Makro ve mikro besin ögeleri açısından dengeli bir smoothie yaratmak senin elinde. Bir avuç ıspanak, yarım yeşil elma, yarım limon suyu, iki adet ceviz, yarım çay kaşığı zencefil tozuyla hazırlayacağın yeşil smoothie, seni uzun süre tok tutacak.

Ana Öğün: Kahvaltı yapmayanlar öğle saatlerinde sağlıksız yemek seçme eğiliminde oluyor ve gün içinde daha fazla yemek yiyebiliyor. Kahvaltı etmeyen kişilerin bazılarıysa daha az kalori aldığı için kendini avantajlı zannediyor. Oysa diğer öğünlerde bu açığı fazlasıyla kapatmış oluyor. Smoothie’nin en büyük avantajı kahvaltı etmeye zamanı olmayanlar ya da sabah iştahsız uyananlar için kahvaltı yerine geçiyor olması.

Günün ilk saatlerinde içeceğin smoothie, dengeli yapısıyla gün boyu enerjini yerinde tutmaya yardımcı olabilir. Karbonhidratın yanı sıra protein ve sağlıklı yağları da eklemek, enerjinin daha eşit ve uzun vadeli dağılımını sağlar. Günün bu saatlerinde yulaf ezmesi ve yağlı tohumlarla zenginleştirilmiş meyveli bir smoothie tercih edebilirsin. Güne zinde başlamak için beynini güçlendirecek bir kırmızı meyve eklemek de iyi bir fikir olabilir. Öğle veya akşam yemeğine vakit bulamayanlar ya da farklı tatlar arayanlar için de iyi bir alternatif.

Ara Öğün: İster kuşluk ister ikindi öğününde, yeme isteğini bastırmak her zaman akıllıca bir hareket. Burada uygun bir porsiyonla hazırlanan daha az kalorili smoothie’ler idealdir. Fıstık ezmesi veya tohumlarla (kinoa, chia gibi) yapılan krema kıvamındaki smoothie’ler hem doku hem de doygunluk bakımından iyi seçimlerdir ve serotonin hormonu seviyesini arttırmaya yardımcı olur.

Egzersiz Öncesi veya Sonrası: Egzersiz saatin yaklaşıyor ve yemek yapacak vaktin de yok… Böyle zamanlarda kolayca hazırlayabileceğin bu karışım sana hafif ve enerjik bir öğün imkânı sunmakla kalmayacak, sıvı hâlde tükettiğin için egzersiz esnasında sindirimi de çok daha kolay ve hızlı olacak. Egzersiz yaparken enerjini uzun süre muhafaza edebilmen için karbonhidrattan zengin, sindiriminin egzersiz yaparken kolay olması için de az lifli besinlerle hazırlayacağın bir smoothie ideal. Elbette sadece egzersiz öncesi değil, egzersiz sonrası kaliteli karbonhidrat ve protein almak için de smoothie’lerden faydalanabilirsin.

NASIL HAZIRLANIR?

Smoothie’ye eklenen ürünler ısıya maruz kalmadıkları için besinleri doğal yollardan alırsın. Bu özel karışımlarla mevsimin taze sebze ve meyvelerini daha neşeli hâle getirebilir ve tatlarını değiştirebilirsin. Smoothie hazırlamanın bir sanat hâline geldiği bu günlerde herhangi bir çeşit smoothie hazırlamak için birkaç temel unsura sahip olman gerekiyor: Meyve ve/veya sebze, yoğurt, yulaf ezmesi, tahıl ve kuru yemiş gibi kıvam arttırıcılar; süt veya meyve suyu gibi harmanlamaya yardımcı sıvılar.

SMOOTHIE DETOKS İÇECEĞİ MİDİR?

Her smoothie detoks içeceği değildir. Ancak antioksidanlardan zengin her sebze ve meyveyle dilersen bir detoks smoothie yaratabilirsin. Başta kırmızı meyveler olmak üzere tüm taze ve kurutulmuş meyveler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, yağlı tohumlar; chia, badem, avokado ve Hindistan cevizi yağları gibi sağlıklı yağlar ile hazırlanan; karbonhidrat, protein ve yağlardan dengeli bir smoothie ile detoks diyetine renk katabilirsin.

Detoksun amacı kilo vermek değildir. Asıl amaç arınmaktır. Ve bu arınma sadece fiziksel değil aynı zamanda ruhsal ve zihinseldir. Unutma: Arınmak için sadece beslenme düzenini değiştirmen yeterli olmaz. Stresten, kaygıdan, olumsuz düşüncelerden, öfke ve nefret gibi olumsuz hislerden de uzak durman gerekiyor.

FAYDALARI NELER?

• Günlük meyve ve sebze ihtiyacını karşılamana yardımcı olabilir.

• Kolay hazırlanır, zamandan tasarruf etmeni sağlar.

• Doğru hazırlama yöntemi ve doğru bir porsiyon ölçüsüyle, kilo kaybına yardımcı olabilir.

• İçerdiği vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini destekler.

• Antioksidan içeriğiyle vücudun detoks sistemine yardımcı olur.

• Kişisel sağlık hedeflerini karşılamaya yardımcı olabilir. Eğer gün içinde yeterli kalsiyum alamıyorsan, süt ve süt ürünleriyle hazırlanan bir smoothie; yeteri kadar protein alamıyorsan da protein içeren besinlerle zenginleştirdiğin bir smoothie tercih edebilirsin.

• Kolay sindirimi sayesinde hem mideni dinlendirir, hem de yüksek hacmiyle beraber doygunluk hissine çok daha rahat şekilde ulaşmana yardımcı olur.

• Meyve ve sebzelerin yüksek antioksidan kapasitesiyle daha güzel bir cilde sahip olmanı sağlar.

• Tatlı isteğini sağlıklı bir alternatifle bastırmanı sağlar.

