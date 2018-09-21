HER YAŞTA SAĞLIKLI BİR CİLDE SAHİP OL!





Sağlıklı bir cilde sahip olmanın öncelikli şartının bilinçli beslenme olduğu bir gerçek. Peki cildinin yıllara medyan okuması için yediklerine dikkat etmek dışında neler yapman gerekiyor?

20’li yaşlar

Hormonların en üst seviyede olduğu yirmili yaşlarda cildin adeta altın çağını yaşar. Östrojen gibi gençlik hormonları cildinize her daim sağlıklı ve ışıltılı bir görünüm kazandırır. Ancak, yirmili yaşlarda bile ciltte kırışıklıklar oluşmaya başlayabiliyor. Bu nedenle cildinin kir ve yağdan düzenli olarak arındırılması son derece önemlidir. Genç olmanın tüm avantajlarını sonuna kadar yaşayabileceğin bu yaşlarda cildinin mükemmel görünmesini sağlamak için sigara içmekten kaçınmak ve yeterince uyumak gibi temek sağlıklı yaşam ritüellerine dikkat etmen yeterli olacaktır.

30’lu yaşlar

Otuzlu yaşlarla birlikte artık sağlıklı beslenme düzenine tamamen geçme vakti geliyor… Sağlıksız besinler bu yaşlardan itibaren cildini eskiye göre çok daha fazla etkilemeye başlıyor. Ancak yüksek protein içeren ürünler, balık, deniz mahsulleri, tofu, vitamin bakımından zengin meyve ve sebzeler tüketmek ve bol su içmek cildinin yaşlanmasını geciktirip çok daha diri görünmesini sağlayacaktır. Otuzlu yaşlar, ciltteki yaşlanma belirtilerini gidermene yardımcı olan ürünleri düzenli kullanma alışkanlığı geliştirmek için en ideal dönemin.

40’lı yaşlar

Kırklı yaşlarda cildimizdeki yaşlanma belirtilerini durdurmak mümkün olmasa da yavaşlamasını sağlayabiliriz. Balık yağı, faydalı yağlar bakımından zengin yiyecekler cildinin elastikiyetini korumasına yardımcı olacaktır. Canlı renklere sahip meyve ve sebzeler vücudunda serbest radikallerin yol açtığı tahribatı azaltacak, protein bakımından zengin besinler hücrelerinin onarılmasını destekleyecektir. Kırklı yaşlarda diri bir cilt için, ayrıca şeker ve yüksek glisemik karbonhidratlardan uzak durmaya özen göstermelisin. Cildini kir ve yağdan düzenli olarak arındırmayı ve yaşlanma karşıtı masaj hareketlerini uygulamayı ihmal etme.

50’li ve 60’lı yaşlar

Ellili yaşlarda artık menopozun da etkisiyle ciltteki dönüşüm eskiye göre beş kat daha hızlı ilerler. Bu biraz heves kırıcı olsa da bununla başa çıkmak imkânsız değil! Östrojen seviyesinin azalması cildinde kurumaya yol açar. Hyalüronik asit, seramider, gliserin ve shea yağı içeren formüller cildine ihtiyacı olan nemi geri kazandıracak ve kurumasının önüne geçecektir. Cildinin maksimum emilimi sağlamasına yardımcı olacak cilt bakımı ve yüz masajı ürünlerini kullanabilirsin.

