HER YAĞ KÖTÜ DEĞİL!





Zayıflamaya çalışırken aldığın yağ miktarını azaltman gerekiyor. Ancak onları tamamen hayatından çıkarmak büyük bir hata. Life Fitness Akademi uzmanları, temel yağ asitlerinin metabolizma hızlandırmadan selülitleri önlemeye, enerji vermeden yağ yakımına kadar pek çok faydası olduğunu söylüyor.

Çörek Otu Yağı

Bağışıklığı güçlendiriyor, mideyi alkolün etkilerinden koruyor, deri hastalıklarına, polen ve toz alerjisine karşı koruma sağlıyor.

Ruşeym Yağı

Doğal antioksidan ve E Vitamini deposu. Cilt hastalıkları, güneş yanıkları ve leke tedavisinde; cildi beslemede ve canlandırmada oldukça etkili. Kolesterolü düşürüp kalp damar sağlığını koruyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Nar Çekirdeği Yağı

Lösemi ve meme kanserinde kanserli hücrelerin yok edilmesine yardımcı olduğu söylenen bu yağ, yüksek tansiyonu düşürüyor. (Hamileliğin ilk üç ayında önerilmiyor.)

Kayısı Çekirdeği Yağı

Hipoalerjik olması nedeniyle hassas bölgelerde ve göz çevresinde kullanılan bu yağ, içildiğinde kolesterolü düzenleme ve gaz gidermede etkili.

