HER TAKINTI HASTALIK MIDIR?





Öncelikle cevabı verelim: Hayır. Yani evden çıkmadan evvel ışıkları ve ocağı kontrol etmende bir sakınca yok.

Psikiyatrist ve Psikoterapist, Yrd. Doç. Dr. Emre Tan “Obsesyon dediğimiz saplantılı düşünceler, sadece gerçek yaşam sorunları hakkında duyulan aşırı üzüntü değildir. Eğer kişiyi işlevsiz hâle getirecek kadar sık ve abartılı olursa, o zaman hastalıktan bahsedebiliriz. Bazı durum ve koşullar altında tedirgin olup biraz daha dikkatli olmak bir hastalık değil; son derece doğal, insani duygulardır” diyor.

Biraz rahatladın mı? Örneğin kirli ya da tozlu bir yere temas ettiğinde “elim kirlenmiş olabilir” düşüncesiyle gidip elini yıkaman normal. Ancak her türlü temastan sonra ellerini yıkıyorsan ve sık yıkama nedeniyle ellerin tahriş oluyorsa, buna rağmen hiçbir şekilde tam olarak temizlendiğini hissetmiyorsan bir problem var demektir. Böyle bir durumdaysan bir uzmanla görüşmende yarar var.

