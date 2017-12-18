HER ŞEY ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN DİYE…





Gelenekselleşen galericilik anlayışına farklı bir soluk getirmeyi amaçlayan Galeri Bohem çatısı altında buluşan 32 sanatçı, merkezi Antalya’da bulunan ve Türkiye’nin tüm bölgelerinde okul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklara yardım götüren “Üşümesin Ayaklar Derneği” için düzenlenecek resim sergisi için bir araya gelecek.

Sergide sanatseverlerle buluşacak 32 sanatçıya ait eserlerin satışlarından elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi çocuklar için kullanılmak üzere Üşümesin Ayaklar Derneği’ne bağışlanacak. 22 Aralık 2017’de açılacak “Çocuklar Üşümesin, Sevgiyle Sarmalansın” adlı resim sergisi, 02 Ocak 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

32 sanatçıdan destek

Akife Dekeli, Atila Aktürk, Ayşe Özalp, Burcu Erkal Salman, Bersen Özkan, Celalettin Tandoğdu, Çağdaş İlim, Derya Tatari, Dünya Dural, Emel Dilara Okkacı, Esra Meral Demircan, Fatma Savaş, Ferhan Atalay, Hakan Sarıhan, Halit Aker, Handan Çetin, Hülya Botasun, Işıl Dural, İclal Erentürk Güçsav, Kadir Arslan, Korkut Tiryaki, Mihriban Yılmaz, Müge Süel, Nergis Soydaner, Neslihan Laçin, Nilüfer İnaltong, Nurgül Ulu Öztürk, Rana Sirkecioğlu, Semra Hasgüleç, Sevil Özüpek, Sıla Güven ve Sinan Aslan, “Çocuklar Üşümesin, Sevgiyle Sarmalansın” adlı resim sergisine destek sunan sanatçılar arasında yer alıyor.

Çocuklar Ressam Burcu Erkal Salman ile resim yapacak

Sergi kapsamında 29 Aralık 2017 günü ise Üşümesin Ayaklar Derneği tarafından yönlendiren 12 çocuk, Ressam Burcu Erkal Salman ile buluşacak. “Yeni yıl sanat etkinliği” temalı buluşmada Galeri Bohem’i ziyaret edecek çocuklar, Ressam Burcu Erkal Salman birlikte resim yapacak ve etkinlik sonunda katılımcı miniklere resim defteri ve boya takımı hediye edilecek.

