Squat’ın nabzı ve kan dolaşımını arttırdığını, başta bacak ve kalça olmak üzere en çok kas grubunu çalıştırdığını ve kuvvetlendirdiğini muhtemelen biliyorsun. Peki onun aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirdiğini de biliyor muydun?

Squat, bağışıklık sistemini nasıl güçlendiriyor?

Bağışıklık sistemi bağırsaklarda başlıyor. Hücrelerin en iyi çalışmasını sağlayan bağışıklık sistemi iyi çalışmadığında ise oryaya birçok kronik hastalık çıkıyor. Bağışıklığını güçlü tutmak için yapman gereken ise, her sabah 10 tane squat yapmak. Çünkü bağırsaklar için günün en önemli zamanı sabah saatleri. Yataktan kalkınca beyin kalın bağırsağın duvarındaki kaslara ‘uyan’ mesajını yollayarak kasılma işlevini başlatıyor. İşte bu saatte squat yapmak bu yüzden önemli. Günlük rutinine ve egzersiz programına squat hareketini eklemeni sana sağlıklı ve uzun bir hayatın kapısını aralıyor.

Kaynak: Sports International Uzman Eğitmeni Serhat Çamkerten