Günlük su ihtiyacını karşılamak için önerilerimize kulak ver.

Günde en az iki litre su içmeli ve bitki çayları ile bu ihtiyacı desteklemelisin. Limon, zencefil, maydanoz gibi sebze ve meyveleri suya eklemek, suyun alkalizan hâle gelmesini sağlar. Ancak tarım ilaçlarından dolayı, yeşillikleri sirkeli suda bekletmeli ve limonların kabuklarını biraz tıraş etmelisin. Suyun arındırıcı ve yenileyici özelliğinden faydalanmak için aşağıdaki detoks suyu tariflerimi deneyebilirsin. Tüm içerikleri bir veya iki litre suya eklemen ve bir saat bekletmen yeterli.

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1. Gün

• Ananas dilimleri

• Taze zerdeçal

• Top karabiber

2. Gün

• Salatalık

• Nane

• Ayva dilimleri

3. Gün

• Taze biberiye veya taze kekik

• Portakal dilimleri

4. Gün

• Yeşil limon

• Nane

• Greyfurt dilimleri

5. Gün

• Taze zencefil

• Limon

• Maydanoz

• Elma

6. Gün

• Soda

• Su

• Nar

7. Gün

• Yeşil elma

• Tarçın

• Limon