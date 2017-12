HER GÜNE 30 GRAM LİF AL…

Lifi ciddiye almalısın. Her gün gerçekten bu miktarda lif aldığında, dümdüz bir karna kavuşman işten bile değil. Bize güven!

Derleyen: Sibel Yeşilçay

Yeryüzündeki en çekici madde olmadığını kabul ediyoruz. Ancak lif, bugüne kadar edindiği kötü şöhretinin (gaz yapar ve şişirir) yeniden değerlendirilmesini hak ediyor. Çünkü yeni araştırmalar, bu besin öğesinin yağla savaşmada kilit rol oynadığını gösteriyor. Annals of Internal Medicine’da yayımlanan bir araştırmaya göre, günde sadece 30 gram lif almak (tavsiye edilen 25 gramdan sadece beş fazla), katı kurallara dayanan bir diyeti sürdürmek kadar etkili olabiliyor. Birçok kadının gerektiği kadar tüketmediği bir besin öğesi, seni tok hissettirerek çok daha az kaloriyle doymanı sağlayabiliyor. Üstelik sonrasındaki açlık ataklarını da frenliyor.

Üstelik bütün bu faydalar için lif hapları yutmak ya da her Allah’ın günü kepek yemek zorunda değilsin. Beslenme tarzında yapacağın basit birkaç değişiklikle, tamamen lezzetli yiyecek seçimleriyle yeterli lifi alman mümkün. Her zaman yediğin yiyeceklere sadece bir ya da iki ilaveden bahsediyoruz. Yan sayfada gördüğün tabloya bak ve her biri 30 gram lif içeren bu 30 öneriden en sevdiklerini öğünlerine ekle.

+ EKLE +

1 Armut

IZGARA PEYNİRE

LİF KAZANCIN:

½ armutta 3 gram

Dilimlenmiş armut, roka ve peynirle salata yapabilirsin.

2 Haşlanmış karabuğday

SALATALARA

LİF KAZANCIN:

2 çorba kaşığında 2 gram

Karabuğdayı yeşilliklere eklediğinde doyurucu bir salata hazırlamış olursun.

3 Sade patlamış mısır

ARA ÖĞÜNE

LİF KAZANCIN:

2 kupada 2 gram

Yağsız patlatılmış olan mısır, kuru yemiş, kuru meyve ve tohum karışımı ara öğün paketine hacim ekler.

4 Tatlandırılmamış toz kakao

YULAF EZMESİNE

LİF KAZANCIN:

1 çorba kaşığında 2 gram

Kahvaltıda çikolata! Toz kakaoyu pankek hamuru ya da pudinglere de eklemeyi dene.

5 Mantar

ÇIRPILMIŞ YUMURTAYA

LİF KAZANCIN:

5 şitake mantarında 2 gram

Neredeyse sıfır kaloriyle mantar, yumurtana lezzet ve lif ekleyecek.

6 Kuru elma

SOTE SEBZELERE

LİF KAZANCIN:

40 gramında 4 gram

Kuru elmanın konsantre lezzeti, özellikle turp ve şalgama tatlımsı bir lezzet ekler.

7 Kenevir tohumu

ÇORBALARA

LİF KAZANCIN:

2 çorba kaşığında 2 gram

Fındıksı bir tada sahip olan bu tohumlar, protein ve Omega yağ asitleri de içeriyor.

8 Konserve kuru fasulye

SMOOTHIE’LERE

LİF KAZANCIN:

45 gramda 3 gram

Süzdükten sonra her zamanki karışımına ekle. Tadı hiç fena olmayacak!

9 Kakao parçacıkları

KAHVEYE

LİF KAZANCIN:

1 çorba kaşığında 3 gram

Mocha benzeri bir lezzet elde etmek için kahve çekirdeklerini kakao parçacıklarıyla (cacao nibs) birlikte öğütmeyi dene.

10 Hindistan cevizi

SALSA SOSLARA

LİF KAZANCIN:

1 çorba kaşığında 3 gram

Taze misket limonu suyu eklemeden hemen önce salsa sosuna karıştır.

11 Bal kabağı

PİZZAYA

LİF KAZANCIN:

100 gramda 3 gram

Püre hâline getir ve seçtiğin üst malzemelerden önce pizza tabanına kalın bir tabaka hâlinde sür.

12 Kurutulmuş domates

TAHILLARA

LİF KAZANCIN:

20 gramda 2 gram

Buğday ya da kinoa, domatesin asitli ve yoğun lezzetinden faydalanır.

13 Bezelye

KIZARMIŞ EKMEK ÜSTÜNE

LİF KAZANCIN:

75 gramda 3 gram

Kıyılmış nane, zeytinyağı, limon kabuğu rendesi, pul biber ve tuzla birlikte ezip ekmeğe sür.

14 Chia tohumu

WAFFLE YA DA MUFFİN TARİFLERİNE

LİF KAZANCIN:

2 çorba kaşığında 4 gram

Chia tohumlarını bu tariflere eklediğinde elde edeceğin lezzete bayılacaksın.

15 Badem

TON BALIĞI YA DA YUMURTA SALATASINA

LİF KAZANCIN:

2 çorba kaşığında 1 gram

Dilimlenmiş ya da kıyılmış olarak badem, piknik salatalarının favorilerinden olacak.

DEĞİŞTİR

16 Frambuaz

SİRKE YERİNE

LİF KAZANCIN:

30 gramda 2 gram

Zeytinyağı, Dijon hardalı ve sarımsakla birlikte ezerek vinegret sos yapabilirsin.

17 Brüksel lahanası

LAHANA YERİNE

LİF KAZANCIN:

200 gramında 2 gram

Çiğ olarak salatada kullanmak için mandolinle rendele.

18 Buğday

ESMER PİRİNÇ YERİNE

LİF KAZANCIN:

Pişmiş olarak 1 kâsede 4 gram

Geceden ıslatmak, pişme süresini yüzde 30 oranında kısaltır.

19 Tatlı patates

TEREYAĞI YERİNE

LİF KAZANCIN:

200 gramında 8 gram

Fırın ürünlerinde 113 gram tereyağı yerine 1 kâse pişmiş tatlı patates kullan.

20 Avokado

MAYONEZ YERİNE

LİF KAZANCIN:

½ avokadoda 7 gram

Çok az kırmızıbiberle ez, limon kabuğu rendesi ekle. Sağlıklı yağlar içeren bu karışımı ekmeğine sür.

21 Soba noodle

SPAGETTİ YERİNE

LİF KAZANCIN:

60 gramında 3 gram

Japon mutfağından karabuğday unuyla hazırlanan bu noodle doğal olarak gluten içermiyor.

22 Mercimek

KIYMA YERİNE

LİF KAZANCIN:

65 gramında 5 gram

Doyurucu bir bakliyat olan mercimekle vejetaryen köfteler yapabilirsin.

23 Böğürtlen

ÇİLEK YERİNE

LİF KAZANCIN:

144 gramda 4 gram

Buruk tadıyla antioksidan deposu olan bu meyve, lor peyniriyle müthiş uyum sağlıyor.

24 Hurma

ŞEKER YERİNE

LİF KAZANCIN:

2 adette 3 gram

Kaynar suda beklet, ardından blender’dan geçirip doğal bir tatlandırıcı olarak kullan.

25 Nohut

KRUTON YERİNE

LİF KAZANCIN:

100 gramında 5 gram

Bitkisel yağ ile hafifçe yağlayıp 200 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişir. İşte sana çıtır çıtır bir kruton muadili!

26 Toz Hindistan cevizi

GALETA UNU YERİNE

LİF KAZANCIN:

2 çorba kaşığında 7 gram

Tatlımsı bir çıtırlık katmak için karidesi ya da tavuğu kaplayarak tropik bir lezzet elde edebilirsin.

27 Yabani havuç

HAVUÇ YERİNE

LİF KAZANCIN:

133 gramda 3 gram

Bu açık renkli havucu, turuncu kuzenini kullandığın her yerde kullanabilirsin.

28 Fırında pişmiş patates

PATATES PÜRESİ YERİNE

LİF KAZANCIN:

1 patateste 3 gram

İçerdiği lifin neredeyse yarısı kabuğunda olduğundan, kabuğuyla birlikte pişirip ye!

29 Kumkat

PORTAKAL YERİNE

LİF KAZANCIN:

5 adette 2,5 gram

Bu lokmalık turunçgili kabuğuyla birlikte yiyebilirsin.

30 Çavdar ekmeği

TAM BUĞDAY EKMEĞİ YERİNE

LİF KAZANCIN:

1 diliminde 1 gram

İçindekiler listesinin taneli ya da tam çavdar unu ile başlamasına dikkat et.