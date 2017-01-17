HER GÜN YEMEN GEREKEN 7 BESİN





Akşam yemeğinde ne yiyeceksin? Kahvaltıda ya da? Peki öğle yemeği? Atıştırmalıklarında neler var? Her gün yeme ve içme konusunda çeşitli karar verip duruyoruz. Evet, gerçekten! Yapılan son araştırmalar, insanların her gün 200’den fazla yemek arasında seçim yapmak zorunda kaldığını ve kararlarını sürekli değiştirdiğini söylüyor.

Zayıf olabilmek / kalabilmek için her gün aynı şeyi yemek zorunda değilsin! Sağlığını korumak ve formda kalmak istiyorsan doğru seçimlerle hayatını kolaylaştırabilirsin. Her gün yemen gereken bu besinlerdense asla uzak durma. İşte sana önereceğimiz 7 sağlıklı besin. İşin sırrı onlarda…

YULAF EZMESİ:

Yulaf ezmesini sütle ve meyvelerle karıştırıp ara öğün oluşturabilirsin. Özellikle muzla ya da elmayla, üzerine tarçınla muhteşem bir kombinasyon yapabilir ve kolaylıkla doyabilirsin.

KEFİR:

Süte alternatif olarak protein ve kalsiyum deposu kefiri kahvaltıda içebilirsin. Probiyotik zengini kefirin de meyveli versiyonlarını tercih edebilirsin.

HAŞLANMIŞ YUMURTA:

Düşük kalorili besinlerin başında gelen yumurta, sağlıklı beslenmenin en iyi dostlarından.

KURU YEMİŞ:

Badem, ceviz, fındık gibi kuru yemişleri, başlıca atıştırmalıklarından yap. Bir avucu geçirmemeye özen göster. Daha fazlası kilo olarak geri dönecektir, unutma.





YOĞURT

Yüksek protein deposu yoğurtla kendine smoothie’ler hazırlayabilirsin. Kahvaltıda iyi gider. İçine biraz granola, biraz meyve de koydun mu sağlıklı bir kahvaltıya davetiye çıkarırsın. Aynı zamanda kalsiyum ve probiyotik deposu da olan yoğurt, sindirim sistemini rahatlatıcı etki taşır ve bağışıklık sistemini korur.

CHIA TOHUMU

Chia pudingini yapman için gerekenler çok basit: yoğurt, yulaf, salata, tam bir atıştırma tabağı!

YEŞİL YAPRAKLILAR

Kale, ıspanak, karahindiba, marul, tüm yeşil sebzeler çok yararlı. Ayrıca yemek yerine tüm bu yeşilliklerden yeşil smoothie’ler de yapabilirsin. Yeşil yapraklılar, potasyum ve vitamin A, C ve K deposu. Magnezyum, kalsiyum ve demir zengini olduklarını söylemeye gerek var mı? Hem diyetin için de oldukça düşük kalorili sebzeler.