HER GÜN SÜT İÇİYOR MUSUN?





Sağlıklı yaşam için gereken ve özellikle çocukların büyüme kaynağı olan proteini düzenli almanın önemini vurgulayan uzmanlar, her gün iki bardak süt içilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Vücudumuz güçlü ve sağlıklı kalabilmek için sudan sonra en çok protein alımına ihtiyaç duymaktadır. Her gün süt içmenin önemine dikkat çeken uzmanlar; sütün en iyi protein kaynaklarından biri olduğunun altını çizerek, çocukların büyümesinin yanı sıra; hipertansiyondan obeziteye kadar birçok hastalıkla mücadele için önemli olduğunu belirtiyor.

Prof. Dr. Murat Baş konu hakkında yaptığı açıklamada;

“Beslenme düzenimizde önemli protein kaynağı süttür. 1 litre süt 32 gram protein içerir. Bu nedenle sütte bulunan proteinler, hücre ve dokuların oluşmasında, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynamakta, büyüme ve gelişmeye büyük ölçüde katkı sağlamakta, kasların sağlıklı gelişmesine ve çalışmasına yardımcı olmaktadır.”

Prof. Dr. Baş, özellikle çocukların fiziksel ve beyinsel gelişiminde proteinin önemine dikkat çekiyor:

“Yüksek kalitede, gerçek protein içeren sütün her gün tüketilmesi gerekir. Sütte bulunan proteinler diğer yiyeceklerde bulunan proteinlerden daha yüksek kalitededir. Vücudumuz sütteki proteininin tamamına yakınını sindirmektedir. Bu nedenle süt en sağlıklı protein kaynağı olan gıdaların başında gelir.”

Prof. Dr. Murat Baş sütün toplumda yalnızca kalsiyum kaynağı gibi görüldüğünü, ancak son dönemde yapılan araştırmalarda, çok farklı hastalıkların kontrolü gibi önemli etkilerinin de ortaya çıktığını belirterek şu bilgileri verdi: