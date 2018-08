HER AN ÇEVRİMİÇİ OLMAK ZORUNDA DEĞİLSİN!

9 günlük Kurban Bayramı tatili Cuma akşamı itibariyle başlıyor, milyonlarca kişi kara yoluyla aile veya tatil sebebiyle şehirlerarası yola çıkmaya hazırlanıyor. Ancak trafik kazalarına neden olan etmenlerden biri de direksiyon başında cep telefonu kullanımı.

Bayram tatili öncesinde araç kullanırken telefonlarını ellerinden bırakmayanlara uyarıda bulunan Uzman Psikolog Selin Karabulut; araç kullanırken telefonla ilgilenmenin el, göz ve bacaklardaki koordinasyonun bozulmasına, dikkatin dağılmasına, dikkati sürdürmede güçlüğe, karar verme yetisinde zayıflamaya ve tereddüt gibi riski oldukça artıran etkilere neden olabileceğini söylüyor.

Bayram tatili için tatile ya da akraba ziyaretine gitmek için karayolunu tercih edenlerin aynı tarihlerde yolculuğa çıkması bu dönemlerde trafik kazalarının artmasına neden oluyor. Son yıllarda artan cep telefonu kullanımı trafikte de etkilerini hissettiriyor. Teknolojinin hayatın her anında vazgeçilmez oluşu ve sosyal medya alışkanlıklarının trafik kazalarının nedenleri arasında yer aldığını belirten Uzman Psikolog Karabulut, “Yaptıklarımızı an be an sosyal medyada paylaşıyoruz. Anlık mesajlaşma uygulamaları ile sürekli yazışıyoruz. Bu gibi alışkanlıkları araç kullanırken de sürdürüyor ve güvenliğimizi tehlikeye atıyoruz” diyor.

Yol tarifi almak dikkat dağıtıyor

Artık işlerimizi cep telefonlarından yazışarak çözmeye çalışıyoruz. Ancak yol tarifi almak veya acil bir konuşma için dikkatin dağılmasını göze almak o anda mantıklı gelse de oldukça tehlikeli olabiliyor. Her yerden ‘ulaşılabilir’ olmak bazen tehlikeli olabiliyor. Uzman Psikolog Karabulut, “Her zaman çevrimiçiyiz, mesajlarımıza cevap alamadığımızda kızıyoruz çünkü karşımızdakinden de aynı ulaşılabilirliği sürdürmesini bekliyoruz. Bu nedenle araç kullanırken de telefonlarımızı elimizden düşürmüyoruz” açıklamasında bulunuyor.

Cep telefonunun elden bırakılmama sebebi ‘Hakimiyet bende’ duygusu

Sosyal medyadan uzak kalamama, trafikte sıkılma ve telefonun bir eğlence aracı olarak görülmesi de aslına bakarsan oldukça tehlikeli. Hayatı tehlikeye atma noktasında bile sürdürülen bu davranışlar aslında narsisizm denilen, temelde kendini aşırı beğenme duygusunun bir sonucu. Sosyal medya insanların kendini güçlü ve mutlu hissetmesini sağlayabiliyor. Sürekli ulaşılabilir olma arzusu da ‘hakimiyet bende’ ve ‘neyi nasıl istersem öyle yaparım’ gibi duyguları körüklüyor. Sonuç olarak insanların gerçek hayatta olmadığı gibi güçlü hissetmesini sağlayabilen sosyal medya birçok kişi için vazgeçilmez hale gelebiliyor.