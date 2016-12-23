HEP YORGUNUM, HEP YORGUNUM!





Stres durumunu ve onunla baş etme yollarını öğrenmek ister misin?

Madonna, Jennifer Lopez gibi ünlülerin sabahın beşinde uyandıklarını biliyor muydun? Sabahın ilk ışıklarında kalkmak uyku tutkunları için bir kabus olabilir. Sen de erken kalkmayı sevmeyenler arasındaysan, sevinebilirsin. Araştırmalara göre başarı oranı erken kalkma alışkanlığına bağlı değil. Dna’n, erken kalkma alışkanlığını etkiliyor. Sabahları uyanma konusunda nasıl biri olduğunu ve vücut saatinizi tespit etmek için hazırladığımız testi çözün.

Uyku bozuklukları

Kadınların yüzde 33’ü periyodik olarak uyku bozukluğu yaşıyor. Bu durum hormon değişikliklerine bağlı.

Ne zaman daha zindesin?

a Sabahları.

b Akşamları.

Sabah nasıl kalkarsın?

a Kendiliğinden.

b Alarmla.

Ruh halin gün boyunca nasıl bir seyir gösteriyor?

a Gün ilerledikçe ruh halin bozulur.

b Akşama doğru daha keyifli olursun.

Uzun bir günün sonunda:

a Kendini yorgun ve yatmaya hazır hissedersin.

b Günün başındaki kadar enerjik olursun.

Test sonucunda A’lar çoğunluktaysa, tam bir gündüz kuşusun, B’ler ağırlıktaysa, gece kuşu tabiri adeta senin için yaratılmış. Uyku alışkanlıklarımız merkezi sinir sistemimizin ışığa olan hassasiyetine bağlıdır. Güneş tarafından beynimize gönderilen sinyaller biyolojik saatimizi ayarlar. Gece uyumamızı ve gündüz uyanık kalmamızı sağlayan bu sinyaller gün ışığına bağlıdır. Gündüz kuşlarının egzersiz, ders, spor saatleri, gece kuşlarınınkinden çok daha farklıdır. Güne daha erken başlayıp, günün sonuna doğru enerjilerini kaybettikleri gözlenirken, gece kuşlarının güne öğlene doğru başlayıp, akşamları ve gecenin ilk saatlerinde enerjik oldukları gözlemlenir. Araştırmalar, gece kuşlarının diğerlerinden daha dışa dönük ve sosyal tipler olduklarını gösteriyor.

Saatini ayarla

Hayat alışkanlıkların biyolojik saatine bağlı olsa da endişe duymana hiç gerek yok. Sorunlar, biyolojik saatinin iş programına uymadığı zaman ortaya çıkar. İş programın iç saatine uymuyorsa, konsantrasyon bozukluklarından seksten zevk almamaya kadar birçok sorun yaşayabilirsin. Yaratılışını tamamen değiştiremesen de hayat tarzında bazı değişikler yapman imkansız değil.

Erken kalkmak zorunda olan bir gece kuşuysan…

En iyi çözüm gece erken yatmak. Kendini uyku moduna sokmak için doktoruna danışarak hafif dozda bir uyku ilacı kullanabilirsin. Erken kalkmanı sağlayacak diğer yöntemler ise şöyle: Perdelerini kapatmadan yat ki gün ışığı sizi uyandırsın. Sporunu ise sabahları yapmaya çalış.

Uykunun 4 yararı:

Neden uykuya önem vermeniz gerektiğini gösteren 4 ipucu:

1) Uyku neronların yenilenmesine yarar. Neronlar bilgiyi taşır ve hatıraları, olayları, sinir uyarılarına göre gruplandırır.

2) Kronik uykusuzluk depresyona yol açabilir.

3) Uyku, vücudun temel fonksiyonları olan protein sentezi, solunum ve hormon dengesini etkiler.

4) Uyumak kafanızdaki sorunların çözülmesine yardımcı olabilir çünkü uykudan sonra beyin farklı çözümler üretebilir.



