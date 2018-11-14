HEP BİRLİKTE HAYATI HAFİFLETELİM…

Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği / BUSADER, 2018-2019 Hizmet Dönemi’nde ana projesi olarak belirlediği Obezite 360 konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Hayatı hafiflet sloganıyla çağımızın en önemli sorunlarından olan obezite konusunda toplumda farkındalık yaratma hedefinde olan BUSADER, hareketli yaşamın önemine de dikkat çekerek gerçekleşen maraton ve koşulara katılıyor.

İlk olarak Bursa’da gerçekleşen Color Sky’da yer alan BUSADER üyeleri ardından Eker Run’da koştu. 11 Kasım’da İstanbul’daki Avrasya Maratonu’na geniş bir katılım gösterecek BUSADER üyeleri “Hareketli Yaşa Sağlığını Yakala” diyerek herkesi spor yapmaya çağırıyor.

BUSADER Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle, Avrasya Maratonu öncesinde Obezite 360 projesiyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Avrupa Birliği Projesi olarak belirlediğimiz dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri olan obeziteye dikkat çekmek üzere çalışıyoruz. Dünyada başlıca ölüm sebeplerinden olan kanser, diyabet, kalp hastalıkları ve birçok hastalığın temelinde obezite var. Obeziteye karşı koymanın üç ana unsuru var; sağlıklı beslenme, hareket ve pozitif psikoloji. Bu dönem, Bursa’da ve İstanbul’da yerelin yanı sıra ulusala yayılan etkinlik ve eğitimler düzenliyor, bu konulardaki aktivitelerde yer alıyoruz. Nilüfer ve Yıldırım bölgelerini pilot bölge olarak seçtik, belediyeleri ile koordineli çalışmalar yürütüyoruz. Genetik ve yatkınlık, obezitenin önemi ve getirdiği sağlık problemleri, obezitenin yol açtığı sorunlar, obezite ile mücadele, obezitenin diğer hastalıklarla ilişkisi, obezitede egzersizin önemi, yeme içme alışkanlığı ve diyet projemizin ana başlıkları. Obeziteye karşı mücadelede tüm halkımızın desteğini bekliyoruz.”