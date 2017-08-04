HENÜZ GENÇKEN GÖRMEN GEREKEN 10 MUHTEŞEM DESTİNASYON!





Yerel kültürler, ekstrem aktiviteler ve sosyal medyada gördüğümüz o muhteşem manzaralar… Yeni nesil, sıradan tatiller yerine ömür boyu unutamayacakları seyahat deneyimlerini tercih ediyor. Peki, henüz gençken görülmesi gereken 10 destinasyonun hangileri olduğunu merak ediyor musun?

Seyahat etmenin anlamı, herkes için farklı. Kimimiz dinlenip rahatlamak, kimimiz ise rumuzu ve kültür dünyamızı zenginleştirmek için düşüyoruz yollara. Tabii macera peşindeki gezginleri de unutmamalı. Konu Y kuşağına mensup seyahat severler olduğundaysa, tüm bu seyahat türlerinin bileşimi çıkıyor karşımıza. Sosyal medyada gördüğümüz zengin çeşitliliğe sahip tatil fotoğrafları, bu durumun net bir göstergesi.

Seyahat sitesi momondo.com.tr, bu farklı ve değişken seyahat alışkanlıklarından yola çıkarak Y kuşağı gezginleri için özel bir rota rehberi hazırladı. İşte dünyanın dört bir yanından en farklı seyahat deneyimlerini yaşayabileceğin, henüz gençken görmen gereken 10 muhteşem destinasyon!

Machu Picchu, Peru

Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan Machu Picchu Antik Kenti, Titicaca gölündeki yüzen adaları ve Amazon ormanları ile Güney Amerika ülkesi Peru’da bulunuyor. İnkaların yıllar sonra keşfedilen bu kayıp şehrine otobüsle ya da dört gün süren bir trekking sonrasında ulaşabilirsin. Tepeden göreceğin büyüleyici manzara, emin olun çektiğin uzun yolculuğu unutturacak!

Büyük Set Resifi, Avustralya

Dünyanın en büyük ve en eski resif sistemi olan Büyük Set Resifi, birbirinden ayrı 2,900 resif ve 900 adadan oluşuyor. Baş döndürücü çeşitlilikte deniz canlıları, yunuslar, tropik balıklar, mercanlar, deniz kaplumbağaları ve dev istiridyeler arasında dalış yapmak ömür boyu unutamayacağın bir deneyim olacak.

Blue Lagoon, İzlanda

Muhteşem doğasından kaplıcalarına, karla kaplı dağlardan büyüleyici şelalelere doğanın cömert davrandığı bir ülke İzlanda. Kendinizi peri masallarında gibi hissedeceğin kasabaları ziyaret ettikten sonra günün yorgunluğunu Blue Lagoon’da atabilirsin. Eğer şanslı bir gününüzdeysen, turistlerin her yıl görmek için bölgeye akın ettikleri Kuzey Işıklarına bile denk gelebilirsin!

Giza Piramitleri, Mısır

Yıllardır gizemini koruyan görkemli Giza Piramitleri yediden yetmişe herkesin “ölmeden önce yapılacaklar listesi”nde yer alıyor. Kahire’de yer alan dünyanın en ünlü piramit grubu, aynı zamanda Dünyanın Eski Yedi Harikası listesinde yer alıyor. 4,600 yıllık geçmişin kapılarını aralarken, heyecanına engel olamayacaksın.

Büyük Göç, Tanzanya

Birçok ülkede safari yapabilirsiniz ancak yılın belli dönemlerinde gerçekleşen ve dünyanın en büyük görsel şölenlerinden biri olan “Büyük Göç”e her yerde şahit olamazsınız. Tanzanya’da yer alan Ngorongoro Koruma Bölgesi ve Serengeti Ulusal Parkı’nda şahit olabileceğiniz bu muhteşem doğa olayı, uzun yıllar hafızanızdan çıkmayacak.

Gansbaai, Güney Afrika

Televizyonda izlediğiniz korkutucu köpekbalıklarını bir metreden az bir mesafeden görmek ister misiniz? Köpekbalığı popülasyonunun en yoğun olduğu bölgelerden Güney Afrika’nın Gansbaai kentinde kafes dalışı yaparak bu muhteşem deneyimi yaşayabilirsiniz. Okyanusun ortasında bir kafesin içindeyken etrafınızda dönen bu muhteşem canlıları izlemek adrenalin seviyenizi doruklara çıkaracak.

Angkor Wat, Kamboçya

Kamboçya’nın Siem Reap şehrinde yer alan gizemli tapınak Angkor Wat’ın yapımı 8. yüzyıla dayanıyor. Dünyanın ‘Sekizinci Harikası’ olarak da kabul edilen yapı, mimarisinden tasvirlerine, tarihinden gizemli hikayelerine büyüleyici bir yer. Seyahat edecek olanlar için tavsiyemiz bölgeyi gün doğumunda ziyaret etmeleri.

Tac Mahal, Hindistan

Dünya üzerinde bugüne kadar yapılmış olan en etkileyici yapılardan biri olan Tac Mahal, Şah Cihan tarafından Eşi Mümtaz Mahal için yaptırılmış. Hem mimarisi hem de hikayesinin etkileyiciliği sebebiyle birçok kez Dünyanın Yedi Harikası listesine girmiş olan yapıyı ziyaret ettiğinde romantik geçmişinin de etkisiyle büyüleneceksin.

Himalayalar, Nepal

Dünyanın en mistik ülkelerinden biri olan Nepal, spiritüelliği kadar doğası ile de ziyaretçilerini büyülüyor. Doğa ve macera tutkunu gezginlerin listelerinde en üst sıralarda yer alan rotalardan biri olan Himalayalar’da, trekking yaparak ruhunu dinlendirmeni öneriyoruz. Çünkü her adımda göreceğin muhteşem manzaralara bakarken zamanın içinde kaybolduğunu hissedeceksin.

Kyoto, Japonya

Muhteşem görsellikteki bahçeleri, doğası ve tapınakları ile Kyoto aklını başından alacak. Bozulmamış kültürü ile Japon geleneklerini yakından tanıma imkanı sağlayan şehir, aynı zamanda ülkenin en önemli kültürel merkezlerinden biri. Gece hayatından mutfağına pek çok yeni keşif yapabileceğin şehirde ‘Bir Geyşanın Anıları’ filminde de görülen Fushimi İnari tapınağını ziyaret etmeyi unutma!

