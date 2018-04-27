HEM PRATİK HEM LEZZETLİ: MANGO VE SALSA SOSLU IZGARA SOMON

Sıcak günlerin tadını evde kolaylıkla hazırlayabileceğin mango ve salsa soslu ızgara somon ile çıkarabilirsin.
Malzemeler:
2 somon filetosu
1 mango, kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış
1 dolmalık kırmızı biber, doğranmış
1 avokado, çekirdekleri çıkarılmış, soyulmuş ve küp küp doğranmış
1/4 kırmızı soğan, kıyılmış
1 limonun suyu
Yapılışı:
2 somon filetosunu kızgın ve yağlı ızgaraya koy, her bir tarafını 2-3 dakika pişir. Büyük bir kaseye kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış mangoyu, doğranmış kırmızı biberi; çekirdekleri çıkarılmış, soyulmuş ve küp küp doğranmış avokadoyu, kıyılmış kırmızı soğanı ve bir limonun suyunu ekle. Alt üst ederek karıştır. Her bir somon filetosunun üzerine salsa sosu koy.
Afiyet olsun!
Besin Değerleri:
350 kalori
26 g protein
35 g karbonhidrat
7 g lif
26 g şeker
13 g yağ
94 mg sodyum