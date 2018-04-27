HEM PRATİK HEM LEZZETLİ: MANGO VE SALSA SOSLU IZGARA SOMON





Sıcak günlerin tadını evde kolaylıkla hazırlayabileceğin mango ve salsa soslu ızgara somon ile çıkarabilirsin.

Şu sıcak günlerde fazla kalori almadan da lezzetli seçimler yapabilirsin. Izgara somonu bu kez de mango ve salsa sos ile denemeni öneriyoruz. Üstelik yapımı da hayli pratik!

Malzemeler:

2 somon filetosu

1 mango, kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış

1 dolmalık kırmızı biber, doğranmış

1 avokado, çekirdekleri çıkarılmış, soyulmuş ve küp küp doğranmış

1/4 kırmızı soğan, kıyılmış

1 limonun suyu

Yapılışı:

2 somon filetosunu kızgın ve yağlı ızgaraya koy, her bir tarafını 2-3 dakika pişir. Büyük bir kaseye kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış mangoyu, doğranmış kırmızı biberi; çekirdekleri çıkarılmış, soyulmuş ve küp küp doğranmış avokadoyu, kıyılmış kırmızı soğanı ve bir limonun suyunu ekle. Alt üst ederek karıştır. Her bir somon filetosunun üzerine salsa sosu koy.

Afiyet olsun!

Besin Değerleri:

350 kalori

26 g protein

35 g karbonhidrat

7 g lif

26 g şeker

13 g yağ

94 mg sodyum



