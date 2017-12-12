HEM BEDENİNİ HEM HER ŞEYİ SALLA GİTSİN…





Dans etmekten keyif almak için kalçanı Shakira gibi sallaman ya da Beyoncé gibi kıvrak olman şart değil!

Derleyen: Sude Orhan

Beyin

• Müzik, beynin ses ve duyguları işleyen bölgelerini uyarır. Favori şarkın, kafandaki ödül sistemini tıpkı çikolata yedikten ya da seks yaptıktan sonra da olduğu gibi, mutluluk hormonu dopamin salgılaması için teşvik eder.

• Beyninin ön lobu ve birincil motor (hareket) korteksi, kaslarına çömelmen, sallanman ve hoplaman için emir verir (ya da her ne yapmak istiyorsan).

• Çılgınca dans etmek, beynin çok çeşitli bölgeleriyle -fiziksel, duygusal, sosyal- bağlantılı olduğundan, tüm bu sinir ağları tek bir seferde harekete geçer. Bu zihinsel egzersiz sayesinde, sık dans eden insanlar çok ileri yaşlara kadar zeki / dinamik kalır.

Kalp ve Akciğerler

• Kan damarların fazla oksijenli kanı, diğer bir deyişle enerjiyi kaslarına pompalamak üzere genişler. Kalp atışların ve solunum hızın giderek artar; bir mutluluk dalgası tetiklenir ve sürekli endorfin salgılanır. Yani bütün gece dans etme isteğinin nedeni: Seni mutlu etmesi!

Metabolizma

• Hızlı devinimler metabolizmanı hızlandırır ve göbeğini eritir! 30 dakikalık bir dans seansı, günlük kardiyona eşittir. Bir saatten fazla dans etmek ise (her türlü dans olabilir) 400 ila 500 kalori yakmanı sağlayabilir.

Denge

• Bisiklete binme ya da koşma gibi sporların aksine, dans bütün vücudunu çalıştırır. Sürekli pozisyon değiştirmek denge ve uzun süreli koordinasyonunu sağlamana ve postürünü düzeltmene yardımcı olur.

Ruh Hâli

• Tam olarak: Salla gitsin! Araştırmalar, dans etmenin stres hormonu kortizolün seviyesini düşürdüğünü gösteriyor. Ayrıca dansın depresyon ve anksiyeteyi azalttığı biliniyor.

• Dans pistindeki fiziksel temaslar –yabancılarla ya da dostlarınla- testesteron seviyeni yükselterek öz güveninin artmasını sağlar. Fakat bunda şüphesiz, kendinden geçerek dans etmenin de etkisi var. Bir çalışma, her tür form ve kilodaki kadının kendi kendine zıplayıp dans ettikten sonra daha öz güvenli hissettiğini gösteriyor.

Şşş!

Kafa dağıtmanın yepyeni bir yolu: Amerika’daki sessiz dans partilerinde insanlar, kablosuz kulaklıklar takarak DJ’in çaldığı şarkıda dans ediyor. Kulaklığı takılı olanlar kimse izlemiyor ya da dinlemiyormuş gibi eğlenmeye devam ederken; partinin yakınından geçenler yere düşen iğnenin bile sesini duyabiliyor. Evet, galiba gürültülü partiler tarih olmak üzere! İlgini çektiyse Sound offexperience .com’a göz atabilirsin.

