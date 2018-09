HEDEFLERİNE ULAŞMANIN YOLLARI

Her yılın sonlarına doğru aşağı yukarı aynı kararları alıyor ama onları bir türlü hayata geçiremiyorsan, bir yerlerde bir yanlışlık var demektir. Hedeflerine ulaşmanı sabote eden bizzat sen olmayasın?

Her gün spor salonuna gitmek, o son beş kiloyu vermek, tüm hafta sağlıklı beslenip sadece bir defa abur cubur yemek… Dur tahmin edelim, bunlar geçen seneki kararlarındı ve bu sene de hepsini gerçekleştiremedin, değil mi? Peki sözünü neden tutamadın? Muhtemelen hayat, pizzalar ve Netflix yoluna taş koymuştur. Neyse ki yalnız değilsin: Araştırmalara göre her dört kişiden üçü yeni yıl kararlarının hiçbirini uygulayamıyor. Yani neredeyse yüzde seksenimiz istediğimiz noktada değiliz. Aslında Ocak ayının sonuna gelince, tüm o yeni yıl motivasyonu ve sıfırdan başlama heyecanı azalmaya başlıyor. Ve eylemsizliğin kurbanı oluyoruz. Buna engel olmak için kendine koyduğun hedeflerin altında yatan duygularını anlamaya çalışmalısın. Bu sayede kendine gerçekten tutabileceğin sözler verebilirsin. Öncelikle testimizi çöz, sonra neler yapabileceğine bakalım.

ADIM 1: KARARLARINA BAĞLI KALMANI SAĞLAYACAK MOTİVASYONU BUL

Öncelikle, geçmişte kararlarını gerçekleştirmek için sana engel olan şeyleri belirlemelisin. Herkes farklı sebeplerle bir hedefin peşinden koşar veya ondan vazgeçer. Neleri düzeltmen gerektiğini öğrenmek için Dr. Alice Boyes tarafından hazırlanan mini testimizi çöz.

Hedeflerini sabote mi ediyorsun?

1- Bir numaralı fitness hedefine giden yolda, sık rastlayacağın bir bahaneyle başa çıkmak için planın var mı? (Örneğin hedefin her gün iş çıkışı spor salonuna gitmekse, en büyük bahanen “yorgun olman” olabilir.)

A)Evet, belli ve net bir planım var.

B) Bir planım var gibi ama henüz netleştirmedim.

C)Planım da yok, herhangi bir fikrim de.

2- Hedeflerine bağlı kalma stratejilerinden hangisinin senin için faydalı ya da faydasız olduğunun farkında mısın?

A) Neyin işe yarayıp yaramadığının farkındayım; örneğin ne zaman dışarıdan birinin desteğine ihtiyacım olduğunu ve olmadığını biliyorum.

B) Nelerin işe yaradığını biliyorum ama bu stratejileri kullanmıyorum.

C) Hiçbir fikrim yok.

3-Geçen sene ulaşamadığın hedefine bu sene ulaşmak için iyi bir plan yaptın mı?

A) Evet ve planım içime sindi.

B) Yani, biraz.

C)Hayır / Planım geçen sene işe yaramayanla aynı.

4- Konu hedefler olunca biraz yüksekten uçuyor olabilir misin?

A) Hayır, sağlık ve diğer hedefler (ilişki ve iş hayatı gibi) arasında denge kuruyorum.

B) Galiba. Sanırım bazı hedeflerimden vazgeçip diğerlerine ulaşmaya çalışmalıyım.

C) Hedeflerim gayet ulaşılabilir. Yani olimpik için…

5- Zaman ve irade gerektiren birçok hedefin varsa, bunların arasında önceliklerini belirledin mi?

A)Evet, hepsi çok net.

B) Hedeflerimin arasından en önemlisini belirlemek benim için kolay değil.

C) Bunu hiç düşünmemiştim.

PUANINI HESAPLA

A’lar çoğunluktaysa

Harikasın! Sağlık ve egzersiz hedeflerine ulaşma konusunda kararlısın ve bu alandaki geçmiş başarıların bunu destekler nitelikte. Engelleri kendi iradenle atlatabileceğini düşünmek yerine onlar için mantık çerçevesinde planlar yapıyorsun. Ulaşılması imkânsız değil ama zor olan hedefler koyduysan, bunları ihtiyacına göre yeniden şekillendirebilirsin.

B’ler çoğunluktaysa

Konu sağlık kararlarını uygulamak olunca tembel sayılmazsın ama yüzde yüz başarılısın da diyemeyiz. Genellikle çok fazla veya çok zor hedefler koyuyorsun. Yorgun olmak veya mesaiye kalmak gibi engellerle başa çıkmak için belirli bir plan yapmıyorsun. Mevcut stratejilerini geliştirerek sorunların üstesinden gelebilirsin

C’ler çoğunluktaysa

Eğri oturup doğru konuşalım; seninkiler hedeften çok hayal gibi duruyor. Her yıl aynı hedefleri koyup, her şubat ayında onlarla vedalaşıyorsun. Ama çözüm bulman çok zor değil. 2019 yılı için bir sürü değil, sadece tek bir sağlık hedefi koy (her gün 10 bin adım atmak gibi). En önemlisi bu hedefinin gerçekçi olması ve ona giden yolda karşılaşabileceğin engellere karşı alacağın önlemlerin hazır olması. Bir fikir edinmek için “A” şıkkı cevaplarına göz gezdirebilirsin.

ADIM 2: KARARLI OLMAYI ÖĞREN

Aklına gelen her kararı ve hedefi kâğıda dökmek yerine, uzmanların hedef koyma kurallarını uygulayarak gerçek bir istikrar yarat.

Net ve gerçekçi hedefler koy

Hedef listende “20 kilo vereceğim” yazmış olabilirsin. Ama yüksek kilo verme hedefleri kişilerin üzerinde baskı kurabiliyor ve bunaltıcı olabiliyor. Onun yerine “her ay iki kilo vereceğim” yazmayı dene. Egzersiz Eğitmeni Robert Reames, bir anda büyük bir hedef koymak yerine küçük küçük adımlar belirlemeni tavsiye ediyor.

Bir tane “deneme” hedefin olsun

Listende denemek istediğin şeylere de yer vermende hiçbir sakınca yok. Ama tüm listen onlardan oluşmasın. Örneğin, henüz 5K bile koşmamış olsan da maratona katılmayı hedefleyebilir ve bunu listene yazabilirsin. Boyes’e göre bu tür hedefler seni farklı düşünce tekniklerine iter ve sonunda sandığından fazlasını bile başarabilirsin. Sadece bunun bir deneme hedefi olduğunu aklından çıkarma ve gerçekleştiremezsen dert etme.

Zaman planlaması yap

Böylece öğlenleri ofiste fast food yemek için “hiç vaktim yok” gibi bir bahanen olmayacak. Egzersiz Eğitmeni ve Yaşam Koçu Michael Cunico, “Hepimizin günde 24 saati var. Hedeflerine ulaşmak için en azından 20 dakikanı hazırlık yapmaya ayırabilirsin” diyor. Sağlıklı beslenmeye kararlıysan, bunun için ne yapman gerektiğini düşün ve plan yapmaya başla.

Her hedefin sebebini yaz

Tabii ki kredi kartı borcunu kapatınca mutlu olacaksın. Ama bunun sonucunda stresinin azalacak olması veya seyahat planı yapabilecek olman, seni motive edebilecek somut sebepler. Cunico, hedeflerinle duygusal bağlar kurmanı tavsiye ediyor.

Önceliklerini değiştir

Hedeflerini uzun vadeli ve kısa vadeli olarak ayır veya kendine bir tane ana hedef belirle. Örneğin bu, hayalindeki işi yapmaksa, çalışmalara bu sene başlayabilir (gerekli eğitimi almak gibi) ve hedefine seneye ulaşabilirsin. Veya her gece 22.00’de yatmak gibi günlük, her ay yeni bir yemek tarifi öğrenmek gibi aylık hedeflerin olabilir. 2019 en sıkıcı yılın olmasın diye birkaç eğlenceli hedef belirlemeyi de unutma!

HEDEFE DOĞRU ADIM ADIM

Fitness yıldızı Brooke Bevan’ın motivasyon yönteminden ilham al.

Kendine estetik kaygılı olmayan hedefler koy. Bevan, “Haftanın üç günü egzersiz yapmak veya daha fazla sebze yemek gibi hayat tarzına yönelik hedeflere odaklan. Kilo vermekle veya belirli bir dış görünüşe sahip olmakla ilgili hedefler, hemen ulaşılabilir olmadıkları için moralini bozmak dışında bir işe yaramaz” diyor. Unutma, alışkanlık edinmek için en az 21 güne ihtiyacın var. Ama 21 gün, sonuç almak için çok erken. Bevan, egzersiz ve beslenme hedeflerine bağlı kalırsan, estetik sonuçları da zaten zamanı geldiğinde kendi gözlerinle göreceğini söylüyor.